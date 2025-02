'Ajax pakt door en haalt vervanger Rensch voor een spotprijs uit de Premier League'

Ajax staat volgens de Daily Mail op het punt om zich te versterken met . De 24-jarige back, die op beide flanken uit de voeten kan, zou in de Johan Cruijff ArenA de opvolger van de naar AS Roma vertrokken moeten worden.

Nadat Rensch zijn overstap naar de Serie A maakte haalde Ajax Youri Regeer al terug van FC Twente. De in Amsterdam opgeleide speler kan óók op de rechtsbackpositie uit de voeten, maar zowel hijzelf als trainer Francesco Farioli geven aan dat hij toch echt beter tot zijn recht komt op het middenveld. Vandaar dat de Amsterdammers op zoek bleven naar een extra back. Tajon Buchanan (Internazionale) bleek niet haalbaar, maar Lamptey zou op het punt staan zich aan Ajax te verbinden.

In de persoon van Lamptey zou Ajax een back met ruime ervaring in de Premier League binnenhalen. Namens achtereenvolgens Chelsea en Brighton speelde de in Londen geboren international van Ghana inmiddels 98 wedstrijden in de hoogste Engelse competitie. Daarin was hij goed voor drie doelpunten en negen assists. Lampteys contract in Brigthon loopt komende zomer af, vandaar dat Ajax hem voor een som van anderhalf miljoen pond (omgerekend 1,8 miljoen euro) zou kunnen overnemen. 'Een koopje', zo omschrijft bovengenoemde krant de transfersom. Met de komst van Lamptey zou Ajax Premier League-clubs als Leicester City, Everton, West Ham United, Fulham én Wolverhampton Wanderers aftroeven. Ook Sporting CP zou interesse hebben getoond.

'Lamptey komt, Akpom vertrekt bij Ajax'

Tegenover het aantrekken van Lamptey staat het aanstaande vertrek van Chuba Akpom, zo bevestigt de Daily Mail in hetzelfde artikel. Zoals gisteren (donderdag) al duidelijk werd is de Engelsman op weg naar LOSC Lille. Akpom viel gisteren (donderdag) nog in voor de geblesseerd uitgevallen Mika Godts in het Europa League-duel met Galatasaray (2-1 winst). Met de komst van Oliver Edvardsen, die vrijdagavond werd gepresenteerd, heeft Farioli inmiddels een extra optie op de linksbuitenpositie.

