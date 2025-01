‘Treurigmakende’ situatie rondom Ajax-speler: ‘Kapotgemaakt door Team Farioli’

Valentijn Driessen haalt in zijn column voor De Telegraaf genadeloos uit naar de beleidsbepalers van Ajax. De Amsterdamse club slaagt er maar niet in om aan het scoren te krijgen, en dat heeft volgens Driessen met name te maken met ‘Team Francesco Farioli’, dat niet beschikt over de kennis over het ‘Ajax-voetbal’.

Brobbey was afgelopen week onderwerp van gesprek. De aanvaller is in beeld verschenen bij West Ham United en zou gesprekken hebben gevoerd met de Premier League-club. Ajax wil niet meewerken aan een tijdelijke huurdeal, maar sluit een permanente huurtransfer niet uit. Driessen vindt de situatie rondom de 22-jarige Ajax-spits ‘treurigmakend’.

“Na zeven maanden uitgeleverd te zijn aan een verzameling wetenschappers is er niets meer over van de talentvolle spits”, begint de chef voetbal, die doelt op de staf van Farioli (Daniele Cavalletto, Felipe Sánchez Mateos, Dave Vos, Jarkko Tuomisto, Callum Walsh, Osman Nuri Kul en Francisco Molano). Brobbey, die vorig seizoen 22 keer scoorde, heeft dit seizoen slechts drie doelpunten gemaakt.

Driessen ziet dat de beleidsbepalers van Ajax kiezen voor ‘Team Farioli’, in plaats van voormalig clubmensen als Dennis Bergkamp, Patrick Kluivert, Gerald Vanenberg, Wesley Sneijder en Winston Bogarde. “Of dat Felipe Sánchez Mateos na iedere training individueel een half uur met Brobbey aan de slag gaat of dat Kluivert of Bergkamp hem de kneepjes van het spitsenvak leert. Vraag Mo Ihattaren naar de kwaliteiten van Vanenburg en hij zal lyrisch antwoorden over Vanenburgs kennis en kunde. Maar die zit nu in Jakarta”, besluit Driessen.

'Gebrek aan respect voor succesvolle clubverleden'

De columnist vergelijkt de situatie met Arkadiusz Milik. “Ooit kwam hij binnengewandeld bij Ajax, een Poolse houten klaas, een dertien in een dozijn spits, die goed kon schieten, maar niet wist hoe in schietpositie te komen. Na intensieve begeleiding van Bergkamp vertrok hij voor 32 miljoen euro”, zegt de journalist. “Maar voor Ajacieden is bij Ajax geen plaats. Het getuigt van een gebrek aan respect voor het succesvolle clubverleden”, schrijft hij verderop in zijn stuk.

Een transfer van Brobbey behoort – ondanks de matige doelpuntenproductie – tot de mogelijkheden. “Mocht Brobbey na kapot te zijn gemaakt door de door Kroes aangestelde Farioli vertrekken voor dertig miljoen euro, dan zal Kroes de gevierde man zijn. Terwijl heel Ajax in een nog grotere staat van euforie zal verkeren als de club zich rechtstreeks plaatst voor de Champions League”, zegt Driessen, die dit ‘misplaatste euforie vindt. “Worden geholpen door Feyenoord, AZ, FC Twente en FC Utrecht. Wie in dit Ajax van de huidige beleidsbepalers gelooft, neemt zichzelf in de maling”, sluit hij af.

