De Telegraaf: Huurdeal mét koopoptie ligt op tafel voor Brian Brobbey, flinke transfersom

Fabrizio Romano heeft een opvallend gerucht over compleet ontkracht. Vrijdagochtend verschenen geluiden over een akkoord van een vermeende huurdeal rondom de Ajax-spits en West Ham United, maar hier is volgens de Italiaan (vooralsnog) weinig van waar. Ook De Telegraaf maakt melding over Brobbey.

In de vroege vrijdagochtend kwam plotseling naar buiten dat Brobbey op weg zou zijn naar Londen om zijn huurtransfer naar West Ham United af te ronden. Het scheen dat Ajax zelfs al akkoord was over een deal, maar hier is volgens de doorgaans goed betrouwbare Romano niks van waar. Volgens de journalist is er ‘geen kans’ op een rechtstreekse uitleenbeurt.

Ajax wil volgens Romano enkel en alleen meewerken aan een permanente transfer. Daarnaast zou een huurdeal met koopoptie tot de mogelijkheden behoren. “Ajax heeft geen plannen om een lening te accepteren”, schrijft de transfergoeroe op X. Alleen het feit dat West Ham contact heeft gezocht met Ajax over een mogelijke deal blijkt wél waar te zijn.

Zo lijkt het erop dat Brobbey na de winterstop ‘gewoon’ nog in de Johan Cruijff ArenA actief is. Het is voor de Amsterdammers te hopen dat de sterkte spits na de winterstop een einde maakt aan zijn doelpuntendroogte. De aanvaller scoorde dit jaar pas drie doelpunten, in liefst 29 wedstrijden. Eind november was Brobbey voor het laatst trefzeker, tegen PEC Zwolle.

Update 11.34: Transfersom Brobbey lijkt bekend

Ajax staat ook volgens De Telegraaf niet open voor een tijdelijke huurdeal van Brobbey. De krant weet wel te melden dat er momenteel een voorstel op tafel ligt van West Ham om de Nederlander te huren mét een verplichte optie tot koop.

The Hammers moeten daarbij rekening houden met een transfersom van ongeveer dertig miljoen euro inclusief vijf miljoen euro aan 'eenvoudig te realiseren bonussen'. Eerder was Olympique Marseille in de markt voor 25 miljoen euro, maar dat werd als onvoldoende bestempeld.

🚨⚒️ West Ham have made contact for Bryan Brobbey deal with Ajax but no chance for straight loan move.



Obligation to buy or permanent transfer needed to advance in negotiations, as Ajax have no plans to accept a loan. pic.twitter.com/MMhyLWx3aL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 24, 2025

