Farioli verontschuldigt zich voor schaamteloze Nederlandse journalist: ‘Verdrietig door deze opmerking’

Een Nederlandse journalist is daags na de blamage van Ajax op bezoek bij RFS onderwerp van gesprek bij de Letse voetbalclub. De spelersgroep van RFS haalde motivatie uit een opvallende vraag, waarvoor Francesco Farioli zich voorafgaand aan het duel zelfs voor moest verontschuldigen.

LEES OOK: Nederlandse kranten slopen Ajax: ‘Grootste afgang in de clubhistorie, onsterfelijk belachelijk in Europa’

Artikel gaat verder onder video

Ajax leed donderdagavond een van de pijnlijkste nederlagen uit de clubhistorie op bezoek in Riga. De Amsterdammers delven in de slotfase het onderspit en bezorgden RFS de allereerste Europese overwinning ooit. Na afloop was er feest bij de Letse spelers, die hard konden lachen om een opmerking van een Nederlandse journalist.

LEES OOK: Afgang van Ajax is groot nieuws in buitenland: 'Nieuwe pagina in sportgeschiedenis'

De journalist, waarvan de naam niet bekend is, vroeg zich woensdag – op de Letse persconferentie – af op de spelers van RFS wel fullprofs zijn. Roberts Savalnieks, rechtsback van de Letten, dacht na afloop van het duel nog eens aan deze vraag. “Ik ga nu twee uur rusten, en dan zit ik weer op de taxi”, begint de verdediger lachend in gesprek met Sportacentrs. “We volgen die persconferenties natuurlijk allemaal online, ik had het volgens mij op X gelezen. Die journalist zal nu wel een rooie kop hebben. Zijn woorden hebben ons tot op het bot gemotiveerd. We wilden winnen, gewoon om hem te kunnen feliciteren”, sluit hij af.

Francesco Farioli moet zich verontschuldigen

De vraag van de journalist bereikte zelfs Farioli, die zich voorafgaand aan het duel verontschuldigde bij RFS-trainer José Riga. “Ik luisterde naar de persconferentie en ben een beetje verdrietig door deze opmerking. Voor de wedstrijd ben ik naar de trainer gegaan om sorry hiervoor te zeggen. Omdat we respect moeten geven aan elke club en de mensen die er werken”, sprak de Italiaan.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Kroes en Sneijder lijnrecht tegenover elkaar over roulatiebeleid Farioli

Alex Kroes en Wesley Sneijder staan lijnrecht tegenover elkaar als het gaat om het roulatiebeleid van Ajax-trainer Francesco Farioli.