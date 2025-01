Kroes en Sneijder lijnrecht tegenover elkaar over roulatiebeleid Farioli

Alex Kroes en Wesley Sneijder staan maandagavond lijnrecht tegenover elkaar als het gaat om het roulatiebeleid van Francesco Farioli. Volgens Sneijder kan er met het huidige roulatiebeleid bij Ajax geen attractief voetbal worden gespeeld.

Presentator Wytse van der Goot wekt het vuurtje op bij Rondo met een vraag aan Kroes. "De ergernis die bij de supporters werd opgeroepen, omdat er zoveel gerouleerd werd, heb je dat besproken (met Farioli, red.)? Kroes is verbaasd over de uitspraak van Van der Goot en probeert gelijk wat recht te zetten. "Je zegt 'ergernis bij de supporters'. De supporters zijn zeer positief, enthousiast, steunen ons: elke wedstrijd is het overvol, is de sfeer fantastisch. Ik denk dat die 'ergernis' ook wel een beetje gecreëerd wordt."

De technisch directeur van Ajax probeert vervolgens het beleid van Farioli te verdedigen. "De trainer zoekt naar een balans. We hebben geen 25 spelers, die allemaal top zijn om Ajax elke wedstrijd attractief voetbal te laten spelen en te laten winnen. De trainer heeft een x-aantal spelers in zijn hoofd waarmee hij attractief kan spelen. Maar wat is belangrijker: attractiviteit of winnen? Hij denkt: ik wil winnen. Daar ben ik het met hem eens. Als hij altijd met zijn beste elf speelt, wordt de kans op blessures groter."

'Zo krijg je geen attractief voetbal'

Youri Mulder denkt echter dat het rouleren uiteindelijk niet al te positieve effecten zal hebben voor de Amsterdammers. "Die ontevredenheid straalt wel een beetje van Ajax af. Elke wedstrijd zie ik een spits met zo'n gezicht gewisseld worden. Dat irriteert de mensen wel." Sneijder sluit zich daar, met iets meer venijn dan zijn tafelgenoot, bij aan. "Dat irriteert ook écht de supporters. Ik spreek ook supporters, die zeggen dat. Als je dan met Weghorst, dan met Brobbey, dan met Akpom speelt, of opeens tegen Sparta-uit met een 5-3-2-formatie gaat voetballen... Zo krijg je geen vastigheden, zo krijg je geen attractief voetbal. Onmogelijk!"

Marco van Basten mengt zich ook in de discussie en hoopt toch snel beter voetbal te zien bij zijn club. "Een slechte wedstrijd kan voorkomen. Maar dit seizoen is goed voetbal bij Ajax geen zekerheidje. Normaal gesproken winnen ze en is het wat aantrekkelijker om naar te kijken." Kroes reageert en stelt dat de heren te hoge verwachtingen hebben bij Ajax. "Ik begrijp de ergernis van Francesco. Die jongen denkt: 'Zijn jullie helemaal gek geworden in dit land? Vorig jaar zijn jullie dertig punten achter PSV en Feyenoord geëindigd. We zitten nu op de helft, zitten vlak achter PSV en staan voor op Feyenoord. En jullie zitten alleen maar te zeuren over hoe slecht het is.'"

