Van Basten brandt Ajacied, recht in gezicht van Kroes, finaal af: ‘Hij maakt één fout per wedstrijd’

Marco van Basten denkt dat Ajax niet rouwig hoeft te zijn als vertrekt. De rechtsback is persoonlijk rond met AS Roma, maar is volgens de analist ‘makkelijk vervangbaar’, zo zegt hij in het programma Rondo, terwijl technisch directeur Alex Kroes recht voor zijn neus zit.

Maandagavond werd bekend dat Rensch ‘op hoofdlijnen akkoord is’ met AS Roma. De Italiaanse club en de rechtsback wachten nu op Ajax, dat vooralsnog de boot afhield. Van Basten snapt echter niet waarom de Amsterdammers de verdediger zo graag willen behouden, zo maakt hij duidelijk aan Kroes, die eveneens te gast is bij het programma van Ziggo Sport.

Artikel gaat verder onder video

Wesley Sneijder geeft in eerste instantie aan dat het vertrek van Rensch ‘op dit moment niet makkelijk is op te vangen’, Van Basten wil daarop inhaken. “Ik vind Rensch van het niveau dat hij makkelijk te vervangen is. Met alle respect, maar hij is geen bijzondere, goede speler”, begint de voormalig spits. Kroes reageert gevat: “Noem alsjeblieft twee namen die er dan kunnen staan.”

Van Basten: “Daarachter heb je Anton Gaaei staan. Die is niet veel minder of veel beter. Ik zou er niet zo moeilijk over doen.” Kroes, en Ajax, hebben daar volgens hemzelf ‘een andere mening over’. “Ik vind dat Rensch minder makkelijk te vervangen is. Hij doet het ook heel goed dit seizoen”, zegt de td, die weer onderbroken wordt door Van Basten. “Het is een aardige speler, maar hij heeft geen voetbalgogme. Aan de bal heeft hij geen goed idee of goed plan. Zonder bal maakt hij altijd een foutje. Hij is altijd rijp voor één foutje per wedstrijd. Het lijkt me wel een vriendelijke jongen. Voor het Ajax-niveau komt hij te kort”, is de analist stellig.

