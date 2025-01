Devyne Rensch persoonlijk rond met AS Roma, alle ogen gericht op Alex Kroes

is 'op hoofdlijnen akkoord' met AS Roma over een transfer naar de Italiaanse hoofdstad. Dat meldt De Telegraaf althans. Beide partijen wachten nu op Ajax, dat vooralsnog de boot afhield.

Eerder op maandag bleek dat Roma een bod van vijf miljoen euro had neergelegd bij de rechtsback van Ajax, maar dat was ook direct door Alex Kroes en de zijnen afgeslagen. De technisch directeur zou aan een verdubbeling van dat bedrag denken.

Mike Verweij van De Telegraaf weet dat de Italiaanse club en Rensch er in ieder geval uit zijn, waardoor een transfer nabij lijkt. Rensch zou in Rome een contract kunnen tekenen tot medio 2029.

De 21-jarige rechtsback heeft nu een contract tot medio 2025, waardoor hij aan het eind van het seizoen Ajax voor niets kan verlaten. Rensch heeft al langere tijd aan te geven te willen vertrekken en nu die kans zich aandient, grijpt hij die met beide handen aan. Kroes en financieel directeur Susan Lenderink zullen nu een beslissing moeten maken over de transferprijs van de Ajacied. Rensch wilde eerder tot medio 2027 bijtekenen en zo zijn huidige club nog wat opleveren, maar dat bleek uiteindelijk belastingtechnisch niet te kunnen. Nu lijken de wegen van de verdediger en Ajax te gaan scheiden.

