Alex Kroes krijgt advies over gewilde Ajacied: 'Ik zou hem nooit verkopen'

Mike Verweij is van mening dat Ajax niet van de hand moet doen deze winter. De rechtsback staat in de belangstelling van AS Roma, maar volgens de journalist zijn bij een verkoop de risico's te groot.

Maandag werd duidelijk dat AS Roma officieel een bod heeft neergelegd bij de Amsterdammers. Ajax zou echter niet genoegen nemen met het voorstel van vijf miljoen euro; Alex Kroes en de zijnen mikken op het dubbele. Ook een ruildeal met Zeki Çelik zou zijn voorgesteld, maar dat lijkt Ajax niks. Bij een transfer staat de opvolger van Rensch al klaar.

Verweij zou Rensch echter sowieso niet verkopen. Volgens hem is de uiteindelijke randschikking in de Eredivisie te belangrijk en kan een verkoop van de rechtsback Ajax punten gaan kosten. "Stel je voor dat je hem voor drie, vijf, zeven miljoen kan verkopen. Dit gaat om Champions League voetbal, aan het einde van de rit kun je met veertig miljoen in je handen staan. Ik zou Rensch, ook al loopt hij na dit seizoen transfervrij de deur uit, nooit verkopen."

Valentijn Driessen sluit zich aan bij zijn collega van De Telegraaf. "Zeker omdat het alternatief dramatisch is, dat is die Gaaei." Rensch speelde dit seizoen een kleine 70% van alle mogelijke speelminuten in de Eredivisie, terwijl Gaaei duidelijk tweede keus is met 39% van de minuten. Bovendien speelt de Deen ook regelmatig als rechtsbuiten.

