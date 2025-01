Opvolger Rensch bij Ajax dient zich al aan, eerste bod AS Roma te laag

Hoewel nog niet is vertrokken bij Ajax, wordt er al volop gespeculeerd over zijn opvolging. Volgens Voetbal International is de kans heel groot dat de Amsterdammers zich bij een verkoop zullen melden voor van FC Twente. Ajax heeft een terugkoopclausule voor de middenvelder annex rechtsback.

Eerder op maandag bracht Gianluca di Marzio naar buiten dat AS Roma zich officieel bij Ajax heeft gemeld voor de transfer van Rensch. Dit nieuws wordt tegen het einde van de ochtend bevestigd door Voetbal International. De Amsterdammers zouden zelfs al een bod van vijf miljoen op de verdediger hebben ontvangen, maar dat vindt men te weinig.

Volgens Di Marzio moet Roma een bedrag van tien miljoen euro neerleggen om Rensch deze winter los te weken bij Ajax. Willen de Romeinen hier niet aan voldoen, kunnen ze al met de rechtsback onderhandelen voor een zomerse overstap. Het contract van de verdediger bij Ajax loopt namelijk aan het einde van het huidige seizoen af.

Ajax klopt aan bij Twente

Mocht Rensch daadwerkelijk deze winter vertrekken bij Ajax, is de kans volgens VI groot dat de Amsterdammers zich melden bij FC Twente voor Regeer. De 21-jarige rechtspoot werd in de zomer van 2023 voor een klein bedrag verkocht aan de Tukkers. Daarbij wisten de Amsterdammers wel een terugkoopclausule van vijf miljoen euro te bedingen.

