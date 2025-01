Mohamed Ihattaren blikt terug op zijn periode bij Ajax en is van één ding overtuigd

is ervan overtuigd dat zijn periode bij Ajax een stuk succesvoller was verlopen als hij destijds zo in zijn vel zat zoals nu het geval is. Hoewel het huwelijk tussen Ajax en Ihattaren uiteindelijk niet opleverde waar beide partijen op hadden gehoopt, kijkt hij niet per se met een slecht gevoel terug op zijn tijd in Amsterdam. De recordkampioen bood Ihattaren na een mislukt avontuur in Italië een kans op eerherstel. Die leek hij in eerste instantie met beide handen aan te grijpen, maar tijdens de voorbereiding op het seizoen 2022/23 ging het mis.

Ihattaren arriveerde begin 2022 bij Ajax. De Amsterdammers namen de linkspoot op huurbasis over van Juventus, de club waar hij zo’n anderhalf jaar eerder neerstreek na zijn vertrek bij PSV. In de hoofdstad kreeg Ihattaren bij Jong Ajax de kans om aan zichzelf te werken. De aanvallende middenvelder maakte indruk met een hattrick tegen VVV-Venlo en speelde zich daarmee in de kijker van de hoofdmacht, die destijds werd gecoacht door Erik ten Hag. De Tukker haalde Ihattaren naar het eerste elftal. De voetballer behoorde vijf competitieduels tot de selectie, maar kwam niet in actie. Hij mocht wel even aantreden in de bekerfinale tegen uitgerekend PSV.

Ihattaren stond tijdens de voorbereiding op het daaropvolgende seizoen vanaf dag één met het eerste elftal op het veld. Hij liet zijn voeten spreken in oefenwedstrijden en mocht zich opmaken voor het trainingskamp in Oostenrijk. Ajax maakte voor vertrek echter bekend dat de creatieveling niet tot de selectie behoorde. ‘Niet fit’, was de lezing. Maar er bleek in het privéleven van Ihattaren meer aan de hand te zijn. Hij raakte vervolgens uit beeld en vertrok eind 2022 definitief bij Ajax. “Ik vind het een heel mooie club. Ik heb het ook echt naar mijn zin gehad”, zo blikt Ihattaren ruim twee jaar later in gesprek met Het Parool kort terug op zijn tijd in de hoofdstad.

“Alleen met de staat waarin ik nu ben, zou het anders gelopen zijn bij Ajax”, zo vervolgt Ihattaren. “Het ging een tijdje goed en daarna verzwakte ik en viel ik weer weg. Dat heb ik allemaal aan mezelf te danken. Ik ben Ajax dankbaar voor de kans.” Ajax was niet de enige club die bereid was om Ihattaren na zijn vertrek bij PSV te helpen. Hij stond in de zomer van 2023 heel even onder contract bij het Turkse Samsunspor en begin 2024 bij Slavia Praag, maar beide avonturen leverden niets op. “Iemand kan je hulp aanbieden, maar als je die niet aanneemt, dan werkt het niet. Ik dacht toen dat ik het alleen kon, maar dat was niet zo. Vooral het afgelopen jaar heb ik ingezien dat ik zelf mijn grootste tegenstander ben geweest”, aldus een eerlijke Ihattaren.

Op zijn plek bij RKC

De Utrechter streek in september vorig jaar neer in Waalwijk bij RKC. Voor die club speelde hij inmiddels twaalf wedstrijden, waarin hij tweemaal scoorde en één assist verzorgde. Zaterdag was hij nog trefzeker tegen zijn oude club Ajax. Ihattaren zit goed in zijn vel en voelt zich zeker niet ‘te groot’ voor de hekkensluiter van de Eredivisie. “Ik ben vooral dankbaar dat ik er ben. Ik heb RKC nodig om terug te komen en RKC heeft mijn nodig. Daarin hebben we elkaar gevonden. Uiteindelijk zijn er ook heel veel jongens die hier hebben gespeeld en die nu ook aan de top spelen.”

