Henk Fraser maakt zich zorgen om Mohamed Ihattaren: 'Het is bizar'

Henk Fraser vreest met grote vreze dat de deur bij RKC Waalwijk na één seizoen achter zich dichttrekt. Zelfs als de Brabantse club dit seizoen in de Eredivisie weet te blijven, verwacht de oefenmeester dat het een hele opgave wordt om ook volgend seizoen over Ihattaren te beschikken. Dat heeft volgens Fraser te maken met de 'bizarre' kwaliteiten van de middenvelder.

Dat geeft Fraser zondag eerlijk toe in gesprek met ESPN in het programma Goedemorgen Eredivisie: "We zullen eerst moeten zorgen dat wij in de Eredivisie blijven. Ik moet heel eerlijk zeggen dat het zelfs dan logischer zou zijn als hij RKC verlaat. Dat betekent dat we met zijn allen, maar met name hij, het werk goed hebben gedaan", geeft de coach van de hekkensluiter van de Eredivisie aan.

Fraser vindt dat Ihattaren voor RKC een speler van de absolute buitencategorie is en kijkt er dan ook niet van op als de middenvelder een stap omhoog maakt: "Voetballend vind ik hem echt bizar. Bizar goed", stelt de coach: "Ik heb al met heel wat jongens mogen werken, maar hij is wel echt bijzonder aan de bal. Sommige dingen zijn zo geniaal, dat je zelfs vanaf de bank dat moment niet direct ziet. Dat geeft aan hoe speciaal hij is."

Ihattaren gaf onlangs in gesprek met ESPN zelf ook al aan dat hij verwacht niet heel lang bij RKC te blijven: Natuurlijk heb ik mijn ambities. Dat weten de mensen van RKC ook. Mijn doelstelling van dit jaar is om RKC in de Eredivisie te houden. Daarna zien we wel verder", zei de spelmaker onlangs.

Vind jij dat Mohamed Ihattaren klaar is voor een stap omhoog? Laden... 47.8% Ja, absoluut 52.2% Nee, ik vind dat echt nog te vroeg 2039 stemmen

