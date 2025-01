Mohamed Ihattaren geeft dodelijk antwoord op vraag over toekomst bij RKC

lijkt niet van plan om zich voor langere periode aan RKC Waalwijk te binden, zo blijkt uit een interview van de middenvelder aan ESPN.

Ihattaren bereidt zich momenteel met RKC in Spanje voor op de tweede seizoenshelft in de Eredivisie. Het gevallen toptalent lijkt op de weg terug, nadat hij basisspeler was in de laatste twee competitieduels van RKC voor de winterstop. Tijdens de vakantieperiode trainde Ihattaren naar eigen zeggen gedisciplineerd door. “Ik heb dagelijks in Almere en Culemborg doorgetraind. Dat was fijn en ging goed. Ik heb doorgepakt met wat ik bezig was. Ik heb lekker doorgebikkeld”, zegt de creatieveling.

Artikel gaat verder onder video

Verslaggever Sinclair Bischop vraagt zich af of Ihattaren ‘bijna honderd procent fit is’. “Ja, ik hoop het wel”, reageert de 22-jarige middenvelder. “Ik weet dat ik uiteindelijk goede stappen vooruit heb gemaakt in mijn fitheid. Dat bleek ook uit de tests die zijn gedaan na terugkomst bij de club. Daar ben ik blij mee. Nu komen er weer belangrijke wedstrijden aan. Je merkt het vanzelf als je weer optimaal fit bent.”

LEES OOK: Ihattaren moet lachen na uitspraak van Fraser over tongzoen

Bischop vraagt Ihattaren aan het einde van het interview naar zijn sportieve toekomst. Het contract van de voormalig speler van onder meer PSV en Ajax loopt bij RKC nog door tot het einde van dit seizoen, met een optie voor nog een jaar. “Durf je vooruit te kijken? Of ga je eerst maar eens lekker een paar jaar bij RKC voetballen?”, vraagt Bischop. Ihattaren reageert veelzeggend op de vraag van de journalist: “Een paar jaar?”

“Natuurlijk heb ik mijn ambities. Dat weten de mensen van RKC ook”, maakt Ihattaren meteen duidelijk. “Mijn doelstelling van dit jaar is om RKC in de Eredivisie te houden. Daarna zien we wel verder. Voor mij is nu het belangrijkste dat ik fit blijf, minuten maak, fitter word en mijn wedstrijdritme volledig terugkrijg. Dat is voor mij nu het belangrijkste. Ambities heb ik zeker, maar voor mij is nu het belangrijkste dat ik RKC in de Eredivisie houd.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Hugo Borst heeft plots kritische boodschap voor moeder van Mohamed Ihattaren

Karim El Ahmadi en Hugo Borst zijn kritisch op Mohamed Ihattaren.