Ihattaren moet lachen na uitspraak van Fraser over tongzoen

begint vol goede moed aan 2025. De spelmaker van RKC Waalwijk was tijdens de feestdagen te vinden in de sportschool en reisde deze week mee naar Marbella voor het winterse trainingskamp. Henk Fraser, de trainer van RKC, vergelijkt Ihattaren met spelers als en .

Ihattaren voegde zich in september bij RKC en kon aanvankelijk geen wedstrijden volmaken, maar hij stond negentig minuten op het veld in de laatste twee competitiewedstrijden van 2024. Is dat de hand van Fraser? “Nee. Het is altijd wel een samenwerking, maar ik denk dat een speler daar altijd verantwoordelijk voor is”, benadrukt de trainer van de Eredivisie-hekkensluiter in een interview met ESPN.

Fraser trekt een parallel met zijn eigen carrière. “Als ik kijk naar mijn eigen weg, vanaf de jeugd, zijn er altijd wat hindernissen te nemen. Sommige mensen hebben echt wel behoorlijke hindernissen te nemen. Ik heb hem nu leren kennen en ik weet hoe moeilijk het voor hem was, en misschien nog steeds is. Maar het is een fantastische gozer. Wij hebben ook een fantastische groep, die goed met hem samenwerkt. Het geloof is heel erg groot. Het is een fantastische uitdaging.”

Vergelijking met Drenthe en Depay

Volgens Fraser is Ihattaren niet de enige speler bij RKC met een ‘uitdagende gebruiksaanwijzing'. "Daar hebben we er best wat van. Ik heb gewerkt met jongens als Royston Drenthe (als jeugdtrainer bij Feyenoord, red.) en Memphis Depay (als jeugdtrainer bij PSV). Daar hoort Ihattaren ook bij, ze zijn authentiek. Als ze boos zijn, zijn ze boos. Als ze blij met je zijn, geven ze je bijna een tongzoen. Dit is sport. Emotie hoort bij de sport.”

Reactie van Ihattaren

Ihattaren kan wel lachen om de opmerking van Fraser. "Daar zal hij dan wel gelijk in hebben. Ik ben gewoon een liefhebber, wil koste wat kost winnen. Soms zijn er wat frustraties, maar alles binnen de lijntjes." Over Fraser zegt Ihattaren: "Ik kan het goed met hem vinden, hij is een familiemens. Hij is goed voor ons, voor de groep, en is voor mij heel belangrijk."

