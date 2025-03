‘Jong Oranje moet uitkomst bieden en nieuwe blamage van Koeman en KNVB voorkomen’

De KNVB moet alles op alles zetten om voor Nederland te laten kiezen, zo schrijft Valentijn Driessen in zijn column in De Telegraaf. Hoewel de middenvelder momenteel nog niet serieus in beeld is bij Oranje, kan dat in de toekomst wel het geval zijn. Om het vertrouwen in hem uit te spreken, moet Ihattaren volgens Driessen worden opgeroepen voor Jong Oranje.

Nu Ihattaren zich weer laat gelden als voetballer, beginnen er langzaam geluiden op te komen over zijn toekomst als international. Hoewel de aanvallende middenvelder in 2020 twee duels van Oranje bij de selectie heeft gezeten, maakte hij nog geen minuten. Daardoor heeft hij nog altijd de keuze tussen Nederland en Marokko. Mike Verweij meldde vrijdag dat er ‘heel hard wordt getrokken’ aan Ihattaren vanuit het Noord-Afrikaanse land. Zondag bevestigt de voetballer van RKC bij Goedemorgen Eredivisie dat hij er nog niet uit is wat betreft zijn interlandcarrière.

Volgens Driessen is er daarom werk aan de winkel voor de KNVB. “Samen met Koeman moet Nigel de Jong, directeur topvoetbal van de KNVB, alles in het werk stellen om Ihattaren uit handen van Marokko te houden en hem voor Nederland te laten kiezen.” Wat dat betreft, vindt de journalist Jong Oranje ‘als sluiproute’ een goede oplossing. Ihattaren is in beeld bij Michael Reiziger om mee te gaan naar het Europees kampioenschap van komende zomer, waarvoor hij naar eigen zeggen open staat.

Als Ihattaren door Reiziger wordt opgeroepen voor Jong Oranje, heeft hij wel nog steeds de mogelijkheid om te kiezen voor Marokko. “Maar een eventuele stap naar het grote Oranje zou dan meer voor de hand liggen”, legt Driessen uit. Recent zag de KNVB toptalent Dean Huijsen voor Spanje kiezen, terwijl Lily Yohannes besloot voor de Verenigde Staten uit te komen. “Het zou een blamage zijn als De Jong ook Ihattaren door de vingers laat glippen voor Nederland.”

