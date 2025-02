KNVB polst Ihattaren, EK-deelname lonkt voor RKC-middenvelder

Mohammed Ihattaren staat weer op de radar van de KNVB. ESPN weet te melden dat de aanvallende middenvelder van RKC Waalwijk, die aan een indrukwekkende opmars bezig is, recentelijk door de voetbalbond gepolst is om voor Jong Oranje uit te komen.

Ihattaren maakte ruim vijf jaar geleden, op 26 januari 2019, zijn debuut in de hoofdmacht van PSV. Een definitieve doorbraak leek er een seizoen later te komen voor de aanvallende middenvelder, die in het seizoen 2019/2020, op achttienjarige leeftijd, tot drie doelpunten en assists in 22 wedstrijden kwam.

Na mislukte voetbalavonturen bij Juventus, Sampdoria, Ajax en Slavia Praag en diverse randzaken die het leven van Ihattaren destijds hebben beïnvloed, krijgt de inmiddels 23-jarige middenvelder medio september bij RKC Waalwijk een nieuwe kans op eerherstel. De creatieve linkspoot is hard met zichzelf aan de slag gegaan en is de laatste maanden met RKC Waalwijk bezig aan indrukwekkende opmars. Sinds Ihattaren een vaste basisplaats heeft gekregen, op 14 december tegen Fortuna Sittard, was hij goed voor twee doelpunten en drie assists in acht wedstrijden.

De goede prestaties van Ihattaren zijn ook in Zeist niet onopgemerkt gebleven, want hij heeft zich weer in de kijker gespeeld bij de KNVB. De aanvallende middenvelder zou recentelijk gepolst zijn om voor Jong Oranje uit te komen. "Dat tekent het vertrouwen dat men in Zeist nog altijd in de RKC’er heeft. Voor Ihattaren is het een mooie beloning voor zijn opmars", klinkt het.

Reiziger wil Ihattaren meenemen naar het EK Onder 21

Het is zes jaar geleden dat de KNVB groots bekendmaakte dat Ihattaren voor het Nederlands elftal koos. Nu kan hij zich alsnog gaan opmaken voor een debuut in Jong Oranje. Komende zomer neemt de ploeg van Michael Reiziger deel aan het EK Onder 21 in Slowakije en de oefenmeester hoopt dan over Ihattaren te beschikken.

De kans is aanwezig dat Ihattaren binnenkort zijn eerste oproep voor Jong Oranje ontvangt. Ihattaren is als net 23-jarige geboren na 1 januari 2002, waardoor dit de laatste cyclus dat hij voor Jong Oranje mag uitkomen.

