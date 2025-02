Ihattaren moet carrière bij Oranje laten schieten: 'Ik kom je uit je huis trekken'

Als het aan rapper ICE ligt, gaat in de toekomst voor het Marokkaanse elftal spelen. De creatieve middenvelder kon weinig potten breken voor PSV en Ajax, maar lijkt nu bij RKC zijn carrière uit het slop te halen.

Ihattaren was zaterdag toeschouwer bij Glory 88, waar hij Jamal Ben Saddik aanmoedigde. De Belgisch-Marokkaanse kickbokser versloeg Est Uku Jürjendal, die aan het einde knock-out ging. In gesprek met Sportnieuws.nl laat Ihattaren duidelijk merken genoten te hebben. "Ik heb veel leuke gevechten gezien. Het einde was natuurlijk de kers op de kaart. Ik heb dus enorm genoten."

Artikel gaat verder onder video

De voetballer legde vervolgens uit waarom hij Ben Saddik een warm hart toedraagt. "Ik ben heel groot fan. Hij maakt ook heel veel mee in zijn privéleven. Ik vind het gewoon mooi dat hij er vandaag staat. Ik hou zelf ook van vechtsport, doe het veel in mijn vrije tijd."

LEES OOK: Van Persie wordt op onvriendelijke wijze uitgezwaaid, algemeen directeur reageert 'teleurgesteld'

AtlasLeeuwen of Oranje?

Tijdens het interview wordt Ihattaren plots onderbroken, wanneer rapper ICE de aandacht opeist. Khalid Alterch, zoals zijn daadwerkelijke naam luidt, begint met een compliment voor de creatieveling, die volgens de rapper veel impact heeft bij zijn club. "Hij heeft heel RKC laten lopen, heb je dat gezien?"

ICE komt daarna met een boodschap voor bondscoach Ronald Koeman. "Is de camera aan? Hij gaat voor het Marokkaanse elftal spelen. Wat er ook gezegd wordt. Meneer de bondscoach van het Nederlands elftal, doe geen moeite." ICE sluit af met een plagend dreigement richting Ihattaren, mocht hij voor Oranje kiezen. "Ik kom je uit je huis trekken." Als de rapper uit beeld verdwenen is, laat Ihattaren weten dat het nog geen gelopen koers is. De interviewer stelt dat hij de speler liever bij het Nederlands elftal ziet spelen. "Ja, ik denk de meesten", reageert de creatieveling. "Maar dat komt goed." Ihattaren, die dit seizoen op drie doelpunten en drie assists in vijftien Eredivisiewedstrijden staat, heeft alleen nog duels voor jeugdelftallen van Oranje gespeeld, waardoor hij nog mag kiezen tussen Marokko en Nederland.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ihattaren nog niet op gewicht, maar laat fans van Ajax en Feyenoord dromen

Mohamed Ihattaren houdt de gemoederen flink bezig op sociale media.