Van Persie wordt op onvriendelijke wijze uitgezwaaid, algemeen directeur reageert 'teleurgesteld'

Veel supporters van sc Heerenveen zijn allesbehalve rouwig om het vertrek van Robin van Persie naar Feyenoord. De overstap van de voormalig topschutter van onder meer Arsenal en Manchester United hing de afgelopen dagen al nadrukkelijk in de lucht en is zondagmiddag wereldkundig gemaakt door zowel Feyenoord als sc Heerenveen. Het huwelijk tussen sc Heerenveen en Van Persie heeft nog geen jaar geduurd.

Sc Heerenveen maakte op 17 mei vorig jaar bekend dat Van Persie met ingang van het nieuwe seizoen voor de groep zou staan in Friesland. De Friezen hadden met een elfde plek als eindklassering een teleurstellend seizoen achter de rug en hoopten met Van Persie als nieuwe hoofdtrainer terug te keren in het linkerrijtje. Het huwelijk tussen sc Heerenveen en Van Persie zou echter gevormd worden door wisselvalligheid. Zo boekte de ploeg onder zijn leiding voor de winterstop een sensationele zege op PSV, maar werd er ook met 3-0 verloren van Almere City en ging het in de KNVB-beker mis tegen de amateurs van Quick Boys. Het absolute dieptepunt was toch wel de 9-1 nederlaag bij AZ op 14 september.

Bovendien zou de samenwerking tussen Van Persie, zijn staf en de andere geledingen binnen de club verre van optimaal zijn geweest. Dat bleek eerder deze week uit een reconstructie van de Leeuwarder Courant over het halfjaar van de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal in Heerenveen. “Het uitlopen van trainingen, besprekingen en daarmee het dagprogramma. Het herzien of schrappen van afspraken. Het gebeurt geregeld en daarmee bezorgt Van Persie zijn collega’s overwerk en frustraties”, zo klonk het onder meer. Van Persie laat sc Heerenveen achter als nummer negen van de Eredivisie. De Friezen haalden 27 punten uit 23 wedstrijden. Daarin kregen ze 42 doelpunten om de oren. Alleen Heracles Almelo, RKC Waalwijk en Almere City moesten vaker vissen.

Supporters niet rouwig

Het vertrek van de hoofdtrainer komt door de berichtgeving van afgelopen week niet als een verrassing en wordt door een groot aantal supporters van sc Heerenveen zelfs aangemoedigd. “Geen respect, geen begrip, nooit meer terugkomen”, zo schrijft iemand op X. “Mooi wegwezen, grote egoïst met al zijn keuzes”, laat een ander er ook geen misverstand over bestaan. Eén supporter wenst dat zijn club nu wel een trainer aanstelt die ‘betrokken is bij de club’. “Voor Ferry (algemeen directeur De Haan, red.); gelieve de volgende keer niet alle sleutels van het stadion aan een passant te geven”, zo klinkt het ook nog.

Niet alle reacties zijn overigens negatief. “De manier waarop, totaal niet chique en stelt me echt erg teleur. Toch bedankt voor je inzet Robin en succes bij Feyenoord”, zo schrijft iemand. “Jammer, heeft ons veel opgeleverd, vol stadion, nieuwe sponsoren en prachtige thuiswedstrijden! Jammer dat hij vertrekt, maar wat voor ons Heerenveen is, dat is Feyenoord voor hem en zijn staf. Nu snel op zoek naar een waardige interim-staf!”, zo klinkt het bemoedigend.

De Haan reageert

Door het vertrek van Van Persie zal sc Heerenveen inderdaad op zoek moeten naar een nieuwe hoofdtrainer. De club maakt bekend dat assistent-trainer Henk Brugge voorlopig zijn taken overneemt. “Robin heeft ons laten weten dat hij deze unieke kans bij Feyenoord niet wilde laten lopen. Hoewel we zijn ambitie begrijpen, komt de timing midden in het seizoen voor ons zeer ongelegen”, zo reageert algemeen directeur De Haan op de clubsite. “We zijn samen aan een avontuur begonnen en hadden het huidige seizoen graag afgemaakt. Ondanks zijn korte periode bij ons, wensen bij Robin heel veel succes in Rotterdam. Als Heerenveen-zijnde gaan we ons nu direct oriënteren op de invulling van de technische staf.”

