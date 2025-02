Te Kloese vertelt waarom Van Persie nieuwe trainer is van Feyenoord: 'Hij weet precies wat nodig is om...'

Robin van Persie is officieel terug bij Feyenoord. De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal vertrok vorig jaar nog uit Rotterdam-Zuid om bij sc Heerenveen zijn eerste vlieguren te maken als hoofdtrainer op het hoogste niveau, maar keert een halfjaar later terug bij de Stadionclub als opvolger van de twee weken geleden ontslagen Brian Priske. Van Persie wordt in De Kuip vergezeld door René Hake. Dennis te Kloese geeft tekst en uitleg bij de keuze voor dit duo.

Feyenoord begon het seizoen nog met Priske als hoofdtrainer. De Deen loodste zijn nieuwe club bij zijn officiële debuut meteen naar een hoofdprijs (de Johan Cruijff Schaal) en verzekerde zich met Feyenoord van een ticket voor de tussenronde van de Champions League, maar de resultaten in de Eredivisie waren teleurstellend. Bovendien zou er een ‘gebrek aan chemie’ zijn geweest tussen een deel van de technische staf en de spelersgroep. Nadat Priske rondom het thuisduel met Bayern München in januari al naar de uitgang werd geschreven maar tóch mocht aanblijven, nam Feyenoord twee weken geleden alsnog afscheid van de Deense keuzeheer.

Keuze valt op Van Persie

Pascal Bosschaart nam diens taken vervolgens tijdelijk over. In de tussentijd werd Feyenoord met de ene na de andere trainer in verband gebracht. Mark van Bommel, Marino Pusic en Erik ten Hag werden allemaal genoemd als mogelijke nieuwe hoofdtrainer, maar de keuze is dus gevallen op Van Persie. De voormalig topschutter van onder meer Arsenal en Manchester United begint maandag aan zijn nieuwe klus en zet dan ook zijn handtekening onder een contract tot de zomer van 2027. “We zijn verheugd dat we met Van Persie een echt clubicoon als nieuwe trainer van Feyenoord 1 kunnen aanstellen. Robin kent de club ontzettend goed en weet precies wat nodig is om tot resultaten te komen”, zo klinkt het namens Te Kloese op de clubsite.

De bestuurder is ervan overtuigd dat Van Persie ‘met zijn enorme internationale ervaring’ de spelers kan helpen zich verder te ontwikkelen. “Zijn voetbalvisie sluit bovendien uitstekend aan bij hetgeen we bij Feyenoord voor ogen hebben: aanvallend en verzorgd voetbal, gecombineerd met lef, intensiteit en strijd. Om hem als trainer te ondersteunen in het overbrengen van die visie hebben we in René Hake een zeer ervaren assistent gevonden die de technische staf eveneens per direct zal versterken”, aldus Te Kloese. Hake was vorig seizoen nog hoofdtrainer van Go Ahead Eagles. Hij maakte afgelopen zomer de overstap naar Manchester United, waar hij als assistent van Ten Hag aan de slag ging. Ten Hag werd in oktober aan de kant geschoven. Hake mocht vervolgens nog wel even blijven zitten, maar na de komst van Rúben Amorim was er ook voor hem geen plek meer.

Reactie Van Persie

Van Persie en Hake staan in Rotterdam-Zuid voor de zware klus om Feyenoord naar plek drie in de Eredivisie te loodsen. De Rotterdammers hebben dankzij de zwaarbevochten 2-1 overwinning op Almere City die plek in handen, maar houden FC Utrecht enkel op doelsaldo onder zich. Bovendien kan AZ zondagmiddag op gelijke hoogte komen met Feyenoord en FC Utrecht. De Rotterdammers zijn daarnaast nog actief in de Champions League, waarin in de achtste finales een tweeluik wacht met Internazionale. Van Persie kan niet wachten om aan de slag te gaan. “Iedereen weet hoe bijzonder mijn band met Feyenoord is. Ik kijk er enorm naar uit om, samen met een sterke staf, op 1908 met de spelersgroep aan de slag te gaan en vervolgens in De Kuip, gesteund door het Legioen, wedstrijden te spelen en samen successen te behalen”, aldus de nieuwe hoofdtrainer van de Rotterdammers.

De technische staf van Feyenoord 1 bestaat vanaf maandag uit hoofdtrainer Van Persie, assistenten Hake, Etienne Reijnen en John de Wolf, en keeperstrainer Jyri Nieminen. De huidige nummer drie van de Eredivisie is bovendien in gesprek met Brian Pinas om terug te keren, zo klinkt het op de clubsite.

Van 𝙅𝙀𝙐𝙂𝘿𝙋𝙍𝙊𝘿𝙐𝘾𝙏 naar 𝙃𝙊𝙊𝙁𝘿𝙏𝙍𝘼𝙄𝙉𝙀𝙍 😍 Robin van Persie is officieel terug op het oude nest ❤#feyenoord pic.twitter.com/sZqj16oNoi — FCUpdate.nl (@FCUpdate_nl) February 23, 2025

