Van Persie moet aan de bak bij Feyenoord, door één naam gaat al een streep: 'Volledig op dood spoor'

Feyenoord moet de terugkeer van Robin van Persie weliswaar nog definitief aankondigen, maar de kranten lopen alvast op de zaken vooruit. De Rotterdammers boekten zaterdagavond een zeer moeizame overwinning op hekkensluiter Almere City. Het matige optreden van zijn nieuwe ploeg zal Van Persie zeker niet onopgemerkt zijn gebleven. Marcel van der Kraan van De Telegraaf ziet dat er komende week ‘veel werk’ ligt om te op te pakken voor Van Persie en verwacht dat niet snel opnieuw zijn opwachting zal gaan maken op het middenveld.

Feyenoord beleefde eerder deze week nog een sensationele avond in de Champions League. De ploeg van interim-trainer Pascal Bosschaart zag de 1-0 voorsprong uit de heenwedstrijd tegen AC Milan binnen een minuut verdwijnen en dreigde in het San Siro uit het miljardenbal te worden gekegeld, maar herpakte zich na de rode kaart voor Theo Hernández en verzekerde zich dankzij een treffer van Julián Carranza toch nog van een ticket voor de achtste finales. Feyenoord was er alles aan gelegen om de knappe prestatie in Milaan een passend vervolg te geven, maar kwam in de thuiswedstrijd tegen Almere City erg matig voor de dag.

Een doelpunt van Dávid Hancko in de blessuretijd bezorgde de Rotterdammers weliswaar drie punten, maar het optreden van Feyenoord zal voor Van Persie de bevestiging zijn geweest dat hij keihard aan de bak moet in Rotterdam-Zuid. “Voor Van Persie, die zowel Feyenoord als Inter op de zaterdagavond in actie kon zien, ligt er in zijn eerste week straks veel werk om op te pakken”, zo schrijft Van der Kraan op de website van De Telegraaf. “Tegen Almere City speelde Feyenoord met twee vleugelverdedigers die over iets meer dan een week allebei niet in actie mogen komen tegen Inter. Quilindschy Hartman is niet ingeschreven voor de Champions League en Givairo Read wacht een schorsing na zijn rode kaart”, zo klinkt het.

Zoektocht Van Persie

Van Persie zal dus moeten puzzelen in zijn achterhoede, al heeft hij met Gijs Smal en Hugo Bueno twee alternatieven voor Hartman achter de hand. De opvolger van Brian Priske zal ook op andere posities in zijn elftal op zoek moeten naar de juiste invulling. Feyenoord kampt met veel personele problemen in de selectie en dat is op het middenveld niet anders. In-beom Hwang staat naar verwachting nog wel even aan de kant, terwijl Quinten Timber tot de zomer niet meer in actie komt. “Bovendien moet er een oplossing worden gezocht voor het middenveld, waar de jonge Antoni Milambo en de Pool Jakub Moder een sterke derde man tussen zich in moeten hebben. Luka Ivanusec is dat niet”, zo stelt Van der Kraan.

Feyenoord telde in de zomer van 2023 veel geld neer voor de komst van Ivanusec. De Kroaat beleefde een sterke start in Rotterdam, maar viel na een blessure in de groepswedstrijd tegen Celtic in de Champions League ver terug. Hij kwam er onder Priske niet tot nauwelijks aan te pas en ook onder Bosschaart zijn leiding heeft hij zijn kwaliteiten niet kunnen tonen. Ook tegen Almere City volgde een teleurstellend optreden. “De Kroaat mocht in de rust al gaan douchen en werd vervangen door de in januari aangetrokken Oussama Targhalline. De 22-jarige Marokkaanse international, overgenomen van het Franse Le Havre nadat hij zijn loopbaan bij Olympique Marseille begon, is nog aan het acclimatiseren”, zo klinkt het.

‘Ivanusec op een dood spoor’

Targhalline is overigens geen optie voor de Champions League. Feyenoord heeft de winteraanwinst niet ingeschreven voor het miljardenbal. Ivanusec maakte de afgelopen weken een aantal keer zijn opwachting als aanvallende middenvelder, onder meer in de uitwedstrijd tegen NAC Breda. Maar ook in die rol lukte het de Kroaat dus niet om zijn stempel te drukken. “In de rust greep Bosschaart in. Ivanusec kon gaan douchen, de Kroaat zit in Rotterdam volledig op dood spoor”, zo stelt clubwatcher Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad. Ivanusec is van nature een linksbuiten, maar moet op die positie Igor Paixão voor zich dulden.

De Braziliaan is bezig aan een geweldig seizoen, met acht doelpunten en veertien assists in 35 wedstrijden in alle competities. In de eerste helft van de thuiswedstrijd tegen Almere City speelde Ivanusec op zijn vertrouwde positie en Paixão juist meer op tien. Ivanusec was tijdens de voorbije transferwindow al op weg naar de uitgang, maar een terugkeer naar Dinamo Zagreb ging uiteindelijk niet door.

