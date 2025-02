Zaakwaarnemer Ivanusec komt met bizarre onthulling over geklapte huurtransfer

Marko Naletilić, de zaakwaarnemer van , heeft onthuld dat Feyenoord op het laatste moment de stekker uit de huurtransfer van de Kroatische vleugelaanvaller naar Dinamo Zagreb trok. Zowel de Rotterdammers als de speler waren al volledig rond met de Kroatische club, waarmee een transfer beklonken leek. Toch bleef Ivanusec deze winter in De Kuip.

Ivanusec maakte in de zomer van 2023 voor 7,8 miljoen euro de overstap van Dinamo Zagreb naar Feyenoord. Het verblijf van de 26-jarige vleugelaanvaller in Rotterdam is een mislukking gebleken, waardoor een terugkeer naar Zagreb voor alle partijen een mooie uitkomst leek. Al voor de start van de winterse transferperiode was er sprake van de interesse van de Kroatische topclub. Hoewel de transferperiode in Kroatië tot en met maandag 17 februari duurt, is een terugkeer naar Zagreb voor Ivanusec definitief uitgesloten.

“Dinamo en Feyenoord hadden een overeenkomst bereikt over een huurdeal met een optie tot koop”, aldus belangenbehartiger Naletilić in gesprek met het Kroatische medium Sportske Novosti. "Ivanusec en Dinamo moesten echter nog even wachten voor de deal beklonken kon worden, omdat Feyenoord al aan het maximale aantal verhuurde spelers zat."

“In een mail stuurde Feyenoord een conceptcontract met daarbij de belofte dat Ivanusec ‘de komende dagen' naar Kroatië zou vertrekken. Ondertussen had ik alle details tussen de speler en Dinamo al geregeld", vervolgt de zaakwaarnemer. "Het leek erop dat de deal in kannen en kruiken was.

Feyenoord trok aan de handrem inzake Ivanusec

Opeens kwam er kwam een kink in de kabel, zo stelt Naletilić. "Toen er een aantal spelers geblesseerd raakten, trok Feyenoord ineens aan de handrem. Omdat er sprake was van een wisseling van hoofdtrainer, besloot Feyenoord dat het beter zou zijn dat hij in Rotterdam zou blijven."

Afgelopen maandag nam Feyenoord afscheid van trainer Brian Priske en sinds afgelopen dinsdag neemt Pascal Bosschaart de honneurs waar als interim-trainer. Een nieuwe trainer is vooralsnog niet aangesteld door Feyenoord. "De club heeft veel sympathie voor Luka en ze hopen dat hij onder de nieuwe trainer wel aan spelen toekomt”, besluit Naletilić.

