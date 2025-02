Santiago Giménez toont gigantisch veel respect voor Feyenoord: 'Is zijn oude club nog niet vergeten'

De ontmoeting tussen Feyenoord en AC Milan in de tussenronde van de Champions League staat natuurlijk ook vooral in het teken van de terugkeer van in De Kuip. De Mexicaan maakte ruim een week geleden de overstap naar AC Milan en verschijnt woensdagavond aan de aftrap van het heenduel met zijn oude club. Giménez heeft ongelooflijk veel respect voor zijn oude club en dat bewees hij door in de catacomben niet over, maar langs het logo te lopen.

Giménez stond vanwege een bovenbeenblessure dik twee maanden aan de kant in de eerste seizoenshelft, maar was eenmaal hersteld enorm belangrijk voor Feyenoord. Zo was hij in de competitiefase van de Champions League trefzeker tegen Manchester City, Sparta Praag én Bayern München en pikte hij ook in de Eredivisie zijn doelpunten mee, waaronder een hattrick in de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo. Heel lang heeft Feyenoord na zijn rentree echter niet kunnen genieten van de Mexicaan. Hij werd in de slotfase van de voorbije transferwindow nadrukkelijk in verband gebracht met een overgang naar AC Milan en rondde die in het weekend van De Klassieker tegen Ajax af.

Feyenoord ontvangt maximaal 35 miljoen euro voor de spits, die bij zijn nieuwe club niet veel tijd nodig heeft gehad om zijn stempel te drukken. Bij zijn debuut tegen AS Roma verzorgde hij meteen een assist en op bezoek bij Empoli was het voor het eerst raak. Giménez is dus in topvorm teruggekeerd in Rotterdam-Zuid voor het heenduel met zijn oude club in de tussenronde van de Champions League. Feyenoord zal hem koste wat het kost af willen stoppen. Giménez gaat op zijn beurt vol op jacht naar een doelpunt, waarmee hij zijn nieuwe club een stap dichter bij de achtste finales van het miljardenbal zal willen brengen. De Mexicaan heeft in elk geval (nog steeds) veel respect voor Feyenoord, getuige het feit dat hij op weg naar de catacomben niet over, maar langs het Rotterdamse clublogo liep.

O̷v̷e̷r̷ ̷h̷e̷t̷ ̷l̷o̷g̷o̷ ̷h̷e̷e̷n̷ ↝ Langs het logo heen! 👀❤️‍🔥

Santiago Giménez is zijn oude club nog lang niet vergeten.. 🧠#ZiggoSport #UCL #FEYMIL pic.twitter.com/zLiTPMJKBV — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 12, 2025 Santiago Gimenez made sure to greet and hug each Feyenoord player in the tunnel ahead of their UCL match vs. AC Milan ❤️



They were all his teammates just nine days ago 😮 pic.twitter.com/8tGFNm58sV — ESPN FC (@ESPNFC) February 12, 2025

