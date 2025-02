Giménez maakt fraai eerste doelpunt voor Milan en lijkt klaar voor Feyenoord

heeft zijn eerste doelpunt voor AC Milan te pakken. De van Feyenoord overgekomen spits zette zijn club op een 0-2 voorsprong in de uitwedstrijd tegen Empoli. Daarmee bepaalde hij de eindstand.

Een kwartier voor tijd ontving Giménez de bal van Christian Pulisic. De Mexicaan zocht in het strafschopgebied naar zijn linkerbeen ,onder druk van verdediger Saba Goglichidze, en vond de linkerhoek.

Giménez was aan het begin van de tweede helft binnen de lijnen gekomen als vervanger van Tammy Abraham. Hij had woensdag al een assist verzorgd in het gewonnen duel met AS Roma (3-1) in de kwartfinale van de Coppa Italia.

In de wedstrijd tegen Empoli liet Giménez zich ook van een mindere kant zien. Met theatraal gedrag smeerde hij tegenstander Luca Marianucci een rode kaart aan.

Klaar voor Feyenoord

In ieder geval lijkt Giménez klaar voor de uitwedstrijd tegen Feyenoord in de Champions League van woensdagavond. De aanvaller lijkt zich ook op te kunnen maken voor een basisplek.

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.