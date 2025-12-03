Het Italiaanse La Gazzetta dello Sport wist het zeker: staat voor een vertrek bij AC Milan. Maar niets is minder waar, zo stelt zijn zaakwaarnemer Rafaela Pimenta. Volgens de belangenbehartiger is de Mexicaanse spits niet voornemens om te vertrek bij AC Milan.

"Santiago Gimenez op weg naar de uitgang", kopte La Gazetta dello Sport in het klein op de voorpagina. "De vraag is gerechtvaardigd: gaan we Gimenez nog in het shirt van AC Milan zien?", vraagt de krant in het artikel dat op de website gepubliceerd staat. "In het trainingstenue zeker, de spits werkt individueel aan zijn herstel van een blessure. Maar in de tussentijd tikken de decemberdagen weg en staat januari alweer voor de boeg. Het lijkt erop dat Milan alles wat er binnenkomt voor Gimenez kan gebruiken voor spelers die wel functioneren."

De geruchten rondom Giménez kwamen ook bij zaakwaarnemer Pimenta terecht, die door door ESPN México gevraagd werd naar de vertrekgeruchten. Zo zou de spits in de belangstelling staan van clubs uit de Premier League. "Dat verbaast mij niet, het lijkt me normaal dat er twee of drie clubs met interesse zijn. Maar het idee om weg te gaan bij Milan bestaat niet", is Pimenta duidelijk.

Verder zou de clubleiding van AC Milan niet tevreden zijn over Giménez, maar die geluiden hebben Pimenta niet bereikt. "Hij arriveerde bij de club toen het team het moeilijk had. Het was een Milan dat in de problemen zat, waar het niet heel prettig was. Maar nu is alle berichtgeving die ik van Milan krijg positief. Er is geen moment geweest dat Milan zei dat het niet goed ging met Santi. Alles wat in de pers verschijnt is te veel. Milan vertelt me dat het allemaal goed is."

Giménez maakte begin dit jaar voor ongeveer dertig miljoen euro de overstap van Feyenoord naar AC Milan. In het shirt van de Rossoneri heeft de Mexicaanse goaltjesdief vooralsnog geen verpletterende indruk achtergelaten. Vooralsnog speelde Giménez dertig officiële wedstrijden voor AC Milan, waarin hij slechts zevenmaal trefzeker was. Momenteel is Giménez uit de running met een voetblessure, die hem al sinds begin november aan de kant houdt. Het is niet duidelijk of de spits dit jaar nog in actie komt.