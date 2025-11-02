Live voetbal 9

Spalletti verrast in eerste wedstrijd voor Juventus met Koopmeiners als linker centrale verdediger

Spalletti verrast in eerste wedstrijd voor Juventus met Koopmeiners als linker centrale verdediger
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
2 november 2025, 16:14

Teun Koopmeiners stond zaterdagavond op een bijzondere positie bij Juventus. Zijn nieuwe trainer Luciano Spalletti posteerde de Nederlandse middenvelder aan de linkerkant in de driemansverdediging. Na afloop van de zege bij Cremonese (1-2) komt de oefenmeester met uitleg.

Spalletti werd donderdag aangesteld door Juventus als opvolger van de ontslagen Igor Tudor. Zaterdag had hij voor het eerst de leiding bij de recordkampioen van Italië, in de uitwedstrijd tegen Cremonese. Daarin zorgde de kersverse trainer van De Oude Dame direct voor een verrassing. In zijn 3-4-3-opstelling werd Koopmeiners aan de linkerkant van de verdediging gezet.

Spalletti genoot van Koopmeiners

Artikel gaat verder onder video

Juventus wist het eerste duel onder Spalletti met 1-2 te winnen door goals van Filip Kostic en Andrea Cambiaso. Namens Cremonese was Jamie Vardy trefzeker. De trainer was na afloop van het duel lovend over Koopmeiners. "Koopmeiners deed het geweldig. Hij was agressief en hun aanvallers defensief de baas", aldus Spalletti.

Signaal over intentie van Juventus

"Hij gaf echt het goede voorbeeld aan iedereen", gaat de coach verder, die vervolgens uitlegt waarom hij Koopmeiners in de achterhoede posteerde. "Dat ik een aanvallende speler daar neerzet, is een signaal waarmee ik wil zeggen dat je het veld opgaat met de intentie om aan te vallen, niet om te verdedigen", verklaart Spalletti.

➡️ Meer Juventus nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Nieuwe trainer voor Koopmeiners: Juventus presenteert Spalletti als opvolger Tudor

Nieuwe trainer voor Koopmeiners: Juventus presenteert Spalletti als opvolger Tudor

  • do 30 oktober, 18:44
  • 30 okt. 18:44
Luciano Spalletti en Gianluigi Buffon tijdens de interland Italië - Moldavië

Juventus schakelt snel: nieuwe trainer Luciano Spalletti al vanavond op de bank tegen Udinese?

  • wo 29 oktober, 11:27
  • 29 okt. 11:27
Napoli-speler Noa Lang

Lang krijgt week na veelbesproken interview eerste basisplaats bij Napoli

  • di 28 oktober, 18:58
  • 28 okt. 18:58
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Cremonese - Juventus

Cremonese
1 - 2
Juventus
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Serie A
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Luciano Spalletti

Luciano Spalletti
Juventus
Team: Juventus
Functie: Coach
Leeftijd: 66 jaar (7 mrt. 1959)

Meer info

Stand Serie A 2025/2026

Serie A
GS
DS
PT
3
Inter
9
11
18
4
Milan
9
7
18
5
Juventus
10
4
18
6
Como
10
6
17
7
Bologna
9
6
15

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel