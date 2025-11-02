stond zaterdagavond op een bijzondere positie bij Juventus. Zijn nieuwe trainer Luciano Spalletti posteerde de Nederlandse middenvelder aan de linkerkant in de driemansverdediging. Na afloop van de zege bij Cremonese (1-2) komt de oefenmeester met uitleg.

Spalletti werd donderdag aangesteld door Juventus als opvolger van de ontslagen Igor Tudor. Zaterdag had hij voor het eerst de leiding bij de recordkampioen van Italië, in de uitwedstrijd tegen Cremonese. Daarin zorgde de kersverse trainer van De Oude Dame direct voor een verrassing. In zijn 3-4-3-opstelling werd Koopmeiners aan de linkerkant van de verdediging gezet.

Spalletti genoot van Koopmeiners

Juventus wist het eerste duel onder Spalletti met 1-2 te winnen door goals van Filip Kostic en Andrea Cambiaso. Namens Cremonese was Jamie Vardy trefzeker. De trainer was na afloop van het duel lovend over Koopmeiners. "Koopmeiners deed het geweldig. Hij was agressief en hun aanvallers defensief de baas", aldus Spalletti.

Signaal over intentie van Juventus

"Hij gaf echt het goede voorbeeld aan iedereen", gaat de coach verder, die vervolgens uitlegt waarom hij Koopmeiners in de achterhoede posteerde. "Dat ik een aanvallende speler daar neerzet, is een signaal waarmee ik wil zeggen dat je het veld opgaat met de intentie om aan te vallen, niet om te verdedigen", verklaart Spalletti.