Juventus schakelt snel: nieuwe trainer Luciano Spalletti al vanavond op de bank tegen Udinese?

Luciano Spalletti en Gianluigi Buffon tijdens de interland Italië - Moldavië
Foto: © Imago
Photo of Jarno van der Mooren Jarno van der Mooren
29 oktober 2025, 11:27

Juventus gaat de ervaren coach Luciano Spalletti aanstellen als nieuwe trainer. De grootmacht uit Italië presteert de laatste wedstrijden niet goed. Igor Tudor werd eerder al ontslagen in Turijn.

De Oude Dame kent een moeizame start in alle competities. De afgelopen acht wedstrijden werden niet gewonnen. De club staat op een teleurstellende achtste plek in de Serie A en in de Champions League ziet het er nog slechter uit. De huidige 25e plaats van de 36 zou betekenen dat Juventus niet doorgaat naar de volgende ronde.

Artikel gaat verder onder video

Afgelopen zondag werd er opnieuw verloren. De club uit Turijn ging met 1-0 onderuit tegen Lazio. Na het zoveelste puntenverlies besloot het bestuur van Juventus de huidige coach Igor Tudor te ontslaan, wat afgelopen maandag bekend werd in een officieel statement van de club. De Kroaat wilde de situatie niet verder laten escaleren. “Ik denk dat we ons op de juiste manier hebben voorbereid op de wedstrijd, maar we missen nog iets,” zei Tudor na de nederlaag tegen Lazio. “Er is geen reden om de situatie te dramatiseren, we zijn allemaal verantwoordelijk voor deze moeilijke periode”, zei de trainer tegen de Italiaanse media.

De zwart-witte club wist snel een vervanger te vinden. Volgens de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport en transferexpert Fabrizio Romano tekent Spalletti woensdag een nieuw contract bij Juventus tot juni 2026. Volgens Romano is er al een mondeling akkoord. De Italiaanse trainer was eerder actief bij vele Italiaanse clubs zoals Udinese, AS Roma, Inter en Napoli. De 66-jarige was tot afgelopen zomer twee jaar lang bondscoach van het Italiaanse elftal. De officiële site van Juventus heeft nog niets gepresenteerd over de nieuwe trainer.

Het kan dus zijn dat Spalletti woensdagavond direct aan het roer staat bij Juventus. De grootmacht in Italië neemt het om 18:30 op tegen een oud-club van de nieuwe trainer, Udinese.

  • Ticketshop
