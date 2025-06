'Wereldkampioen van 2006 volgt Spalletti op als bondscoach van Italië'

Gennaro Gattuso is de voornaamste kandidaat om Luciano Spalletti op te volgen als bondscoach van Italië, zo melden Italiaanse media. De oud-middenvelder van AC Milan, die in 2006 deel uitmaakte van het elftal van de Azzurri dat zich in Duitsland tot Wereldkampioen kroonde, zou al meerdere gesprekken met voormalig ploeggenoot Gianluigi Buffon achter de rug hebben.

Onder Spalletti kenden de Italianen een dramatische start van de WK-kwalificatie: op bezoek bij Noorwegen werd met maar liefst 3-0 verloren. Gisteren (maandag) waren de Azzurri nog wel te sterk voor Moldavië (2-0), maar dat resultaat kon Spalletti niet meer redden. De oud-trainer van onder meer Napoli en Zenith St. Petersburg maakte voor de wedstrijd al bekend dat het zijn laatste duel als bondscoach zou zijn.

In de zoektocht naar een opvolger kwam de Italiaanse voetbalbond FICG in eerste instantie uit bij Claudio Ranieri (73), die echter vriendelijk bedankte voor de eer en zich komend seizoen richt op zijn nieuwe rol achter de schermen bij AS Roma. Inmiddels is Gattuso (47) de voornaamste kandidaat, aldus Sportitalia. Gattuso zou dinsdag niet minder dan vijf keer gebeld hebben met Buffon, die tegenwoordig als teammanager van de Italiaanse ploeg fungeert.

Gattuso maakte tussen 2009 en 2012 furore als heethoofdige kuitenbijter op het middenveld van AC Milan, waarmee hij onder meer twee keer de Champions League won. Daarnaast speelde hij 73 interlands voor Italië, waaronder zes op het gewonnen WK van 2006. Na zijn actieve loopbaan was Gattuso onder meer trainer van Palermo, AC Milan, Napoli, Valencia en Olympique Marseille. Vorige week vertrok hij bij de Kroatische club Hajduk Split, die hij een seizoen onder zijn hoede had.

