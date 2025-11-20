Viervoudig wereldkampioen Italië neemt het in de halve finale van de play-offs op tegen Noord-Ierland. Dat is donderdagmiddag gebleken tijdens de loting van de FIFA in Zwitserland. Daarnaast treft Turkije de Roemeense nationale ploeg in eigen huis.

Alle zestien landen die zich geplaatst hebben voor de play-offs zijn in eerste instantie aan één tegenstander gekoppeld voor in de halve finale. Wordt deze wedstrijd gewonnen? Dan wacht nog een allesbeslissende finale. Uiteindelijk worden er via deze Europese play-offs vier tickets verdeeld.

Halve finales

Artikel gaat verder onder video

Eerst wordt een halve finale gespeeld (over één wedstrijd). Daarin speelt het land in de hoogste pot thuis. Landen uit pot 1 zijn gekoppeld aan landen uit pot 4. Hetzelfde geldt voor de landen uit pot 2 en 3.

Italië - Noord-Ierland

Wales - Bosnië-Herzegovina

Oekraïne - Zweden

Polen - Albanië

Turkije - Roemenië

Slowakije - Kosovo

Denemarken - Noord-Macedonië

Tsjechië - Ierland

Finales

Wales/Bosnië-Herzegovina - Italië/Noord-Ierland

Oekraïne/Zweden - Polen/Albanië

Slowakije/Kosovo - Turkije/Roemenië

Tsjechië/Ierland - Denemarken/Noord-Macedonië