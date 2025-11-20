Live voetbal

Italië treft Noord-Ierland in play-offs voor WK, Turkije tegen Roemenië

Italië met onder meer Donnarumma, Di Lorenzo, Frattesi, Tonali, Dimarco, Raspadori en Retegui
Foto: © Imago
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
20 november 2025, 13:41   Bijgewerkt: 14:00

Viervoudig wereldkampioen Italië neemt het in de halve finale van de play-offs op tegen Noord-Ierland. Dat is donderdagmiddag gebleken tijdens de loting van de FIFA in Zwitserland. Daarnaast treft Turkije de Roemeense nationale ploeg in eigen huis.

Alle zestien landen die zich geplaatst hebben voor de play-offs zijn in eerste instantie aan één tegenstander gekoppeld voor in de halve finale. Wordt deze wedstrijd gewonnen? Dan wacht nog een allesbeslissende finale. Uiteindelijk worden er via deze Europese play-offs vier tickets verdeeld.

Halve finales

Eerst wordt een halve finale gespeeld (over één wedstrijd). Daarin speelt het land in de hoogste pot thuis. Landen uit pot 1 zijn gekoppeld aan landen uit pot 4. Hetzelfde geldt voor de landen uit pot 2 en 3.

Italië - Noord-Ierland
Wales - Bosnië-Herzegovina
Oekraïne - Zweden
Polen - Albanië
Turkije - Roemenië
Slowakije - Kosovo
Denemarken - Noord-Macedonië
Tsjechië - Ierland

Finales

Wales/Bosnië-Herzegovina - Italië/Noord-Ierland
Oekraïne/Zweden - Polen/Albanië
Slowakije/Kosovo - Turkije/Roemenië
Tsjechië/Ierland - Denemarken/Noord-Macedonië

Measurement pixel