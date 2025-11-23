Dick Advocaat hoopt dat hij op het WK van volgend jaar Italië tegenkomt. Dat zei de 78-jarige bondscoach van Curaçao zondag bij Goedemorgen Eredivisie. Advocaat wil namelijk graag korte metten maken met de 'praatjes' van Gennaro Gattuso, de bondscoach van Italië.

Curaçao plaatste zich in de nacht van dinsdag op woensdag voor het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada door met 0-0 gelijk te spelen tegen Jamaica. De plaatsing van Curaçao zorgde voor nogal wat ontsteltenis in Italië. Zo haalde de krant Corriere dello Sport uit naar FIFA-voorzitter Gianni Infantino voor het WK-format. Terwijl ook de Italiaanse bondscoach Gennaro Gattuso zijn gal spuwde. "Wij hebben zes keer op rij gewonnen en toch moeten we play-offs spelen... Dat systeem moet veranderen in Europa. Maar om de regels te veranderen, moet je bij de organisatoren zijn, niet bij mij", reageerde hij.

Bij Goedemorgen Eredivisie vroeg Hans Kraay junior of Advocaat niet vreest voor een flinke nederlaag tegen landen zoals Brazilië. "Nee, totaal niet', counterde de Kleine Generaal. "We zijn echt een heel vervelend elftal om tegen te spelen, net als Fortuna of Go Ahead in de Nederlandse competitie. Het oogt allemaal niet als een wereldploeg, dat weet ik, maar we zijn écht heel vervelend."

Advocaat hoopt op ontmoeting met Gattuso

"Tegen Brazilië zal je echt wel verliezen. Maar ik wil ook wel graag tegen Italië spelen, met die praatjes. En zéker tegen Gattuso", vervolgt Advocaat, die daarmee doelt op de uitspraken van Gattuso. Italië eindigde in de kwalificatiepoule met onder meer Noorwegen als tweede en zal zich via de play-offs nog moeten zien te kwalificeren voor het WK. In de halve finale treft het Zuid-Europese land Noord-Ierland.

Curaçao heeft 'vechtersmentaliteit'

"Wij kunnen een organisatie neerzetten met jongens die niet opgeven", gaat Advocaat verder. "Als je dat doet en je kan af en toe prikken... Dat zal het wel worden. We hebben een vechtersmentaliteit en dat is het mooie. Je moet niet vergeten dat we zijn begonnen met zeven spelers waarvan we dachten: die hebben het wel. De rest moesten we erbij vissen. Met de jongens die er op het einde nog zijn bijgekomen, hebben we twee jaar moeten praten", besluit hij.

De loting voor het WK voetbal wordt verricht op 5 december John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington DC. Dan weet Curaçao, dat in pot D zit, wie het zal treffen op het mondiale eindtoernooi. Nederland zit in pot A.