Dat Curaçao zich in de nacht van dinsdag op woensdag kwalificeerde voor het WK van 2026 zorgde voor dolle vreugde bij alles en iedereen die het land een warm hart toedraagt. Velen verschenen in tranen voor de camera, waarbij Curaçao-fan Branton Balentien het wel heel bont maakte: hij zette zijn auto te koop.

Curaçao presteerde afgelopen nacht (Nederlandse tijd) het onmogelijke door zich te plaatsen voor het WK van komende zomer in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat, die vanwege persoonlijke omstandigheden ontbrak, had genoeg aan een gelijkspel op bezoek bij Jamaica. The Blue Wave kroop meermaals door het oog van de naald nadat Jamaica tot driemaal toe het aluminium raakte. Uiteindelijk hield Curaçao stand en eindigde het duel in 0-0, waarmee kwalificatie voor het mondiale eindtoernooi een feit was.

Het zorgde voor dolle vreugde bij spelers, staf en fans van Curaçao. Supporter Balentien, die bekendstaat als groot fan van het Caribische land, verscheen zichtbaar geëmotioneerd voor de camera van Omroep West. "We hebben het gehaald. Curaçao naar het WK. We hebben hard gewerkt en nu staan we hier", is hij dolenthousiast.

De verslaggever wijst Balentien er vervolgens op dat de fan zelf ook naar het WK gaat. Daarop doet de fan een zeer opmerkelijke ontboezeming. "Ja man, morgenochtend een KIA Sportage te koop. Zestienduizend gulden, kom maar, neem hem mee zoals hij is", zegt hij.