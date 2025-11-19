Live voetbal

Dolenthousiaste fan van Curaçao zet auto te koop na kwalificatie voor WK: 'Zestienduizend gulden'

Curaçao-fan Branton Balentien
Foto: © Omroep West
1 reactie
Photo of Maurice Mazenier Maurice Mazenier
19 november 2025, 15:31

Dat Curaçao zich in de nacht van dinsdag op woensdag kwalificeerde voor het WK van 2026 zorgde voor dolle vreugde bij alles en iedereen die het land een warm hart toedraagt. Velen verschenen in tranen voor de camera, waarbij Curaçao-fan Branton Balentien het wel heel bont maakte: hij zette zijn auto te koop.

Curaçao presteerde afgelopen nacht (Nederlandse tijd) het onmogelijke door zich te plaatsen voor het WK van komende zomer in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat, die vanwege persoonlijke omstandigheden ontbrak, had genoeg aan een gelijkspel op bezoek bij Jamaica. The Blue Wave kroop meermaals door het oog van de naald nadat Jamaica tot driemaal toe het aluminium raakte. Uiteindelijk hield Curaçao stand en eindigde het duel in 0-0, waarmee kwalificatie voor het mondiale eindtoernooi een feit was.

Artikel gaat verder onder video

Het zorgde voor dolle vreugde bij spelers, staf en fans van Curaçao. Supporter Balentien, die bekendstaat als groot fan van het Caribische land, verscheen zichtbaar geëmotioneerd voor de camera van Omroep West. "We hebben het gehaald. Curaçao naar het WK. We hebben hard gewerkt en nu staan we hier", is hij dolenthousiast.

De verslaggever wijst Balentien er vervolgens op dat de fan zelf ook naar het WK gaat. Daarop doet de fan een zeer opmerkelijke ontboezeming. "Ja man, morgenochtend een KIA Sportage te koop. Zestienduizend gulden, kom maar, neem hem mee zoals hij is", zegt hij.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Johan Derksen

Derksen valt volledig stil nadat Genee uitzendingen op Curaçao aanhaalt

  • wo 19 november, 22:19
  • 19 nov. 22:19
Vink adviseert Obispo te vertrekken bij PSV

Vink adviseert Obispo te vertrekken bij PSV

  • wo 19 november, 21:57
  • 19 nov. 21:57
Maduro droomt van WK als assistent van Advocaat

Maduro droomt van WK als assistent van Advocaat

  • wo 19 november, 21:33
  • 19 nov. 21:33
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Vrij Dag
203 Reacties
550 Dagen lid
274 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hoe mooi kan voetbal zijn. In Suriname zullen ze vol jaloezie dit hebben moeten aanzien. Gorre werd weggestuurd en dezelfde Gorre plaatst zich onder de vleugels van een ervaren coach met dit eiland. Menzo kiest voor de verkeerde spelers. Jubitana en Flijter moet je opstellen Wat ik mij afvraag is waarom de zoon van Dean Gorre voor Curacoa uitkomt. Zijn ouders zijn toch beide van Surinaamse afkomst

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Vrij Dag
203 Reacties
550 Dagen lid
274 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hoe mooi kan voetbal zijn. In Suriname zullen ze vol jaloezie dit hebben moeten aanzien. Gorre werd weggestuurd en dezelfde Gorre plaatst zich onder de vleugels van een ervaren coach met dit eiland. Menzo kiest voor de verkeerde spelers. Jubitana en Flijter moet je opstellen Wat ik mij afvraag is waarom de zoon van Dean Gorre voor Curacoa uitkomt. Zijn ouders zijn toch beide van Surinaamse afkomst

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel