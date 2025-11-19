Johan Derksen is woensdagavond bij Vandaag Inside helemaal stilgevallen na een opmerking van Wilfred Genee. De presentator stelde dat het na de kwalificatie van Curaçao voor het WK zo goed als zeker is dat de talkshow tijdens het toernooi op het eiland uitzendingen gaat maken. Daar heeft Derksen niet zo’n zin in, blijkt uit zijn reactie.

In de uitzending van Vandaag Inside van woensdag wordt stilgestaan bij de knappe prestatie van Curaçao, dat zich een nacht eerder voor het eerst ooit wist te plaatsen voor het WK. Terwijl het elftal van Dick Advocaat wordt besproken, haalt Genee het plan om uitzendingen op het eiland te maken weer aan.

Artikel gaat verder onder video

Het plan om de live-uitzendingen rondom het WK op Curaçao te maken, werd eind augustus bekendgemaakt door Story. Destijds was er nog niks definitief. Enkele dagen later gaf Derksen aan dat hij het plan niet ziet zitten, maar dat hij ook niet gaat tegenwerken als John de Mol het financiert.

“Maar de kans is groot dat wij die kant op gaan”, zegt Genee woensdag tegen Derksen. “Ga er maar een beetje vanuit eigenlijk.” Als De Snor geen antwoord geeft, voegt de presentator eraan toe dat zijn collega er nog wel over kan nadenken. Na een oorverdovende stilte antwoordt Derksen in één woord: “Ja.” Terwijl hij dit zegt, weigert de oud-voetballer om Genee aan te kijken. Na een nieuwe stilte neemt de presentator het woord weer. “We gaan sowieso, dus dat wordt een groot feest daar.”

Boekestijn tempert verwachtingen

Bargast Arend Jan Boekestijn besluit vervolgens ‘het feestje te verpesten’. De historicus haalt aan dat Donald Trump troepen naar Venezuela heeft gestuurd en hij vreest dat de Amerikaanse president probeert om daar een nieuw regime aan de macht te brengen. “Als dat zo is, komen er vluchtelingen en dan gaat jouw reisje niet door”, aldus Boekestijn.