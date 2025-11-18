Live voetbal

Discussie bij Vandaag Inside: welk cijfer verdient Ronald Koeman bij Oranje?

Johan Derksen
Foto: © Vandaag Inside
0 reacties
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
18 november 2025, 22:35

Johan Derksen en René van der Gijp geven Ronald Koeman een 8 na de succesvolle WK-kwalificatiecyclus. Oranje wist tweemaal niet van Polen te winnen, maar dat puntenverlies werd de ploeg niet fataal. Koeman gaf zichzelf desgevraagd een 7, maar Derksen en Van der Gijp zetten bij Vandaag Inside nog hoger in.

Koeman kreeg maandag na de zege op Litouwen de vraag om zichzelf te beoordelen. “Zeven.” Dat vond Valentijn Driessen wat aan de hoge kant, waarop Koeman antwoordde: “Nou ja, we zijn gekwalificeerd. Moet ik dan een vijf zeggen?”

Artikel gaat verder onder video

Derksen is wel gecharmeerd van Koeman. “Die mag van mij bondscoach blijven. Ik vind Ronald een rustige man, die zich heel normaal gedraagt. Geen overdreven babbels. Laat die man gewoon blijven. Ik geef hem wel een acht.” Daar sluit Van der Gijp zich bij aan: “Dat zou ik hem ook wel geven.”

Tafelgast Job Knoester denkt er toch wat anders over. “Hij heeft het WK gehaald, dus ik zou hem een voldoende geven. Maar ik vind het niet zo’n prestatie, als je twee keer niet van Polen wint”, aldus de strafrechtadvocaat. “Wat gaan we dan doen tegen grote landen? Ik vind het zo wisselvallig allemaal. In zijn eerste periode als bondscoach deed hij nog alles goed.”

Van der Gijp stelt dat een WK-kwalificatiepoule nu eenmaal ‘veel kutwedstrijden’ bevat. “Die Polen gaan ook niet voetballen. Maar we leven nu half november. Er zijn gasten die er al 45 wedstrijden op hebben zitten. Het is wel een keer klaar. Dan speel je gisteren de laatste interland. Litouwen gaf gelukkig een beetje ruimte weg. Dan zie je dat Oranje hartstikke leuk kan voetballen. Totaal niks mis mee.”

Welk cijfer geef jij Ronald Koeman voor de WK-kwalificatiereeks?

Laden...
126 stemmen

➡️ Meer uit Vandaag Inside

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Dit is wanneer de loting voor het WK 2026 plaatsvindt

Loting van WK 2026 op 5 december: Oranje in Pot 1

  • Gisteren, 23:25
  • Gisteren, 23:25
Johan Derksen

Derksen schaalt Reijnders hoger in dan De Jong: 'De absolute vedette van Oranje'

  • Gisteren, 22:22
  • Gisteren, 22:22
Jong Oranje-speler Wouter Goes

Wouter Goes slachtoffer van schandalige tackle van Muhammad Abu Rumi

  • Gisteren, 20:28
  • Gisteren, 20:28
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Ronald Koeman

Ronald Koeman
Functie: Coach
Leeftijd: 62 jaar (21 mrt. 1963)

Meer info

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel