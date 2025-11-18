Johan Derksen en René van der Gijp geven Ronald Koeman een 8 na de succesvolle WK-kwalificatiecyclus. Oranje wist tweemaal niet van Polen te winnen, maar dat puntenverlies werd de ploeg niet fataal. Koeman gaf zichzelf desgevraagd een 7, maar Derksen en Van der Gijp zetten bij Vandaag Inside nog hoger in.

Koeman kreeg maandag na de zege op Litouwen de vraag om zichzelf te beoordelen. “Zeven.” Dat vond Valentijn Driessen wat aan de hoge kant, waarop Koeman antwoordde: “Nou ja, we zijn gekwalificeerd. Moet ik dan een vijf zeggen?”

Artikel gaat verder onder video

Derksen is wel gecharmeerd van Koeman. “Die mag van mij bondscoach blijven. Ik vind Ronald een rustige man, die zich heel normaal gedraagt. Geen overdreven babbels. Laat die man gewoon blijven. Ik geef hem wel een acht.” Daar sluit Van der Gijp zich bij aan: “Dat zou ik hem ook wel geven.”

Tafelgast Job Knoester denkt er toch wat anders over. “Hij heeft het WK gehaald, dus ik zou hem een voldoende geven. Maar ik vind het niet zo’n prestatie, als je twee keer niet van Polen wint”, aldus de strafrechtadvocaat. “Wat gaan we dan doen tegen grote landen? Ik vind het zo wisselvallig allemaal. In zijn eerste periode als bondscoach deed hij nog alles goed.”

Van der Gijp stelt dat een WK-kwalificatiepoule nu eenmaal ‘veel kutwedstrijden’ bevat. “Die Polen gaan ook niet voetballen. Maar we leven nu half november. Er zijn gasten die er al 45 wedstrijden op hebben zitten. Het is wel een keer klaar. Dan speel je gisteren de laatste interland. Litouwen gaf gelukkig een beetje ruimte weg. Dan zie je dat Oranje hartstikke leuk kan voetballen. Totaal niks mis mee.”