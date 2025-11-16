Het is bekend dat Rafael van der Vaart een groot liefhebber is van Vandaag Inside. Daarnaast heeft de oud-voetballer ook nog enkele guilty pleasures. Zo houdt Van der Vaart van programma's als All you need is love en Het Familiediner.

Van der Vaart was afgelopen donderdag te gast in Vandaag Inside om zijn boek Alles op intuïtie te promoten. Tijdens de uitzending trok presentator Wilfred Genee de stoute schoenen aan om de oud-voetballer te verleiden om de overstap te maken naar de talkshow. Van der Vaart leek daar niet heel onwelwillend tegenover te staan. "Kijk, weet je, voor geld… iedereen is te koop", klonk het.

Dat Van der Vaart fan is van Vandaag Inside, steekt hij niet onder stoelen of banken. De oud-Ajacied schakelt dan ook graag in bij de talkshow. "Ik kijk elke dag Vandaag Inside. Een prima programma zolang het maar niet over Johan zelf gaat. Heb ik ook tegen hem gezegd. Bij te veel politiek zap ik weg, dat trek ik niet", aldus Van der Vaart in gesprek met De Telegraaf.

Naast Vandaag Inside zijn er ook nog enkele andere programma's waarbij Van der Vaart graag inschakelt. "Geef mij maar shows als All you need is love, waar ik dan bij volschiet. En bij Het familiediner krijg ik het ook al zwaar. Ik houd gewoon van dat soort tv. Es zegt dan: zit je weer te janken", besluit hij.