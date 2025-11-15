Live voetbal 5

Van der Vaart over Damián: ‘Soms voordeel dat ik zijn vader ben, soms nadeel’

Rafael van der Vaart en Damián van der Vaart
Foto: © Imago/Realtimes
Niels Hassfeld
15 november 2025, 17:57

Het feit dat Damián van der Vaart een heel bekende vader heeft, mag hij niet als excuus gebruiken, zo stelt Rafael van der Vaart in gesprek met De Telegraaf. De oud-voetballer zegt dat het soms een voordeel is dat het Ajax-talent een bekende vader heeft, maar soms ook een nadeel.

Van der Vaart is een van de grootste Nederlandse spelers in deze eeuw. De 109-voudig international, die in 2018 stopte met voetballen, speelde gedurende zijn loopbaan onder meer voor Ajax, Real Madrid en Tottenham Hotspur. Inmiddels is ook zijn zoon Damián profvoetballer, nadat hij in augustus debuteerde voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie.

Dat Damián zo’n bekende vader heeft, is niet altijd makkelijk voor hem, weet ook Van der Vaart. “Daar heb ik het met hem over gehad”, geeft de ex-prof aan in De Telegraaf. De analist benadrukt dat zijn zoon een heel ander type speler is dan hij zelf was. “Maar ik vind dat je moet oppassen dat je als jonge speler in excuses gaat leven. Ja, maar de druk van mijn vader. Ja, maar dit. Ja, maar dat. Nee”, maakt Van der Vaart duidelijk. “Soms is het een voordeel dat ik zijn vader ben. Soms een nadeel. Je moet dat een beetje omarmen.”

“Ik begrijp ook dat het niet leuk is om altijd met je vader te worden vergeleken, maar je kan jezelf ook proberen af te sluiten voor dat soort dingen”, gaat de voormalig middenvelder verder. “Dat doet Damián goed. Ik ben supertrots op hem. Ook zeg ik tegen hem dat hij vol voor zijn droom als profvoetballer moet gaan.” Toch moet het negentienjarige talent niet vergeten om te genieten. “Anders is het niet vol te houden. Dat zie je bij veel jeugdspelers: die doen dat te weinig en ogen als robots. Komt weer een of andere knakworst met allerlei opdrachten. Door strikte schema’s wordt het creatieve brein platgelegd. Bij mij zou dat ook niet hebben gewerkt. Ik voetbalde zoals ik leef: op intuïtie.”

0 reacties

