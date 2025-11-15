Live voetbal

Ajax komt met droevige melding: signeersessie Van der Vaart afgelast

Ajax komt met droevige melding: signeersessie Van der Vaart afgelast
Foto: © Imago
15 november 2025

De signeersessie van het boek Alles op Intuïtie van Rafael van der Vaart gaat niet door. De oud-voetballer zou zaterdagmiddag langskomen bij de Ajax Fanshop, maar moet verstek laten gaan wegens ziekte, zo meldt de Amsterdamse club zaterdagochtend op sociale media.

Op 12 november verscheen het nieuwe boek over Van der Vaart, met de titel Alles op Intuïtie. Het boek is geschreven door Bart Vlietstra, die de oud-voetballer tijdens en na zijn loopbaan op de voet volgde. Zaterdag 15 november zou Van der Vaart het boek signeren bij de Ajax Fanshop, maar dat gaat nu niet door.

Van der Vaart moet de signeersessie laten schieten wegens ziekte, zo laat Ajax weten. De club zoekt naar een nieuwe datum.

De oud-voetballer kampt sinds vrijdagavond met ziekteverschijnselen. Hij was als analist aanwezig in de NOS-studio voor het duel tussen Polen en Nederland, maar moest het programma vroegtijdig verlaten. “Rafael heeft iets gegeten wat niet goed is gevallen, om die reden heeft hij het einde van de wedstrijd hier in ieder geval niet gehaald. Nee, het was geen salade, het gaat verder goed met hem. Maar hij is wel ziek naar huis”, zei presentator Gert van ’t Hof.

