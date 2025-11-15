Hans Nijland, voormalig directeur van FC Groningen, heeft in een artikel voor het Dagblad van het Noorden uitgehaald naar de directie van Ajax. Hij stelt dat de huidige crisis bij de club voornamelijk wordt veroorzaakt door interne problemen en dat de ego's van de betrokkenen boven het belang van de club zelf worden gesteld.

Nijland vraagt zich in het artikel hardop af wat Ajax moet doen om het tij te keren. Aanleiding voor zijn stuk is het ontslag van John Heitinga, die op 6 november de laan werd uitgestuurd door de clubleiding van de Amsterdammers. Tegelijkertijd stelde Alex Kroes zijn functie als technisch directeur beschikbaar.

Persoonlijke belangen boven clubbelang

"Ik kijk er natuurlijk van een afstand tegenaan, maar mijn advies: terug naar de tekentafel. Het is een enorme puinhoop bij Ajax, het lijkt wel de politiek van de afgelopen jaren. Na het vertrek van Overmars hebben ze acht keer gewisseld van trainer, bizar!", begint Nijland. Nijland stelt dat de persoonlijke belangen van de bestuurders boven het clubbelang worden gesteld. Hij ziet dit als een van de belangrijkste oorzaken van de huidige crisis. "Ik heb de indruk dat bij het huidige Ajax mensen hun eigen ego plaatsen boven het clubbelang en elkaar vervolgens de tent uitvechten", zo zegt hij.

Beursnotering als obstakel

Nijland ziet de beursnotering van Ajax als een obstakel. "Ik zou me kunnen voorstellen dat de club overweegt het vertrek van de beurs te onderzoeken. Je kunt Giuardiola, Slot of Koeman aanstellen, of welke trainer dan ook, maar dat zet geen zoden aan de dijk. Terug naar de basis: een simpel, werkbaar bedrijfsmodel, met aandacht voor supporters die gehoord worden. En wie aan de kar hangt, daar heel snel afscheid van nemen", schrijft de voormalig directeur van FC Groningen.