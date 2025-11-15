Live voetbal 1

Nijland kraakt Ajax-directie: 'Plaatsen ego boven clubbelang'

Hans Nijland met op de achtergrond Ajax-bestuurders Alex Kroes en Marijn Beuker
Foto: © Imago / Realtimes
4 reacties
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
15 november 2025, 12:03   Bijgewerkt: 13:14

Hans Nijland, voormalig directeur van FC Groningen, heeft in een artikel voor het Dagblad van het Noorden uitgehaald naar de directie van Ajax. Hij stelt dat de huidige crisis bij de club voornamelijk wordt veroorzaakt door interne problemen en dat de ego's van de betrokkenen boven het belang van de club zelf worden gesteld. 

Nijland vraagt zich in het artikel hardop af wat Ajax moet doen om het tij te keren. Aanleiding voor zijn stuk is het ontslag van John Heitinga, die op 6 november de laan werd uitgestuurd door de clubleiding van de Amsterdammers. Tegelijkertijd stelde Alex Kroes zijn functie als technisch directeur beschikbaar.

Persoonlijke belangen boven clubbelang

Artikel gaat verder onder video

"Ik kijk er natuurlijk van een afstand tegenaan, maar mijn advies: terug naar de tekentafel. Het is een enorme puinhoop bij Ajax, het lijkt wel de politiek van de afgelopen jaren. Na het vertrek van Overmars hebben ze acht keer gewisseld van trainer, bizar!", begint Nijland. Nijland stelt dat de persoonlijke belangen van de bestuurders boven het clubbelang worden gesteld. Hij ziet dit als een van de belangrijkste oorzaken van de huidige crisis. "Ik heb de indruk dat bij het huidige Ajax mensen hun eigen ego plaatsen boven het clubbelang en elkaar vervolgens de tent uitvechten", zo zegt hij. 

Beursnotering als obstakel

Nijland ziet de beursnotering van Ajax als een obstakel. "Ik zou me kunnen voorstellen dat de club overweegt het vertrek van de beurs te onderzoeken. Je kunt Giuardiola, Slot of Koeman aanstellen, of welke trainer dan ook, maar dat zet geen zoden aan de dijk. Terug naar de basis: een simpel, werkbaar bedrijfsmodel, met aandacht voor supporters die gehoord worden. En wie aan de kar hangt, daar heel snel afscheid van nemen", schrijft de voormalig directeur van FC Groningen. 

In hoeverre denk jij dat individuele ego's de prestaties van een team als Ajax beïnvloeden?

Laden...
89 stemmen
0 4 reacties
Reageren
4 reacties
21
230 Reacties
9 Dagen lid
351 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Dit is vaker benoemd het gehele VIP dek is een rattennest. En je moet er gewoon diep in gaan bij Louis van Gaal dan hoor je erbij. Of natuurlijk een strafblad.

dilima1966
2.784 Reacties
887 Dagen lid
15.639 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik denk dat er velen leden van het bestuur/rvc op moeten stappen voor dat het beleid op de schop moet meer echte voetbal achtergronden mensen daar in ook aandacht wat ze weg gestuurd hebben aan echte ajax mensen

CG
2.666 Reacties
844 Dagen lid
13.380 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Tsja, jij denkt het en ik (met de rest) weten dat wel zeker dat dit moet gebeuren. Het gaat ca. anderhalf jaar duren voordat bij Ajax weer alles op een rijtje is gezet voor de lange termijn met alleen de juiste personen. EGO lijkt zwaar belangrijker te zijn dan de liefde en de fans !!

Vrij Dag
184 Reacties
545 Dagen lid
255 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Nijland ziet veel en ik heb hem hoog zitten. Ik denk alleen niet dat je de ego's weg kan krijgen door de ultieme stap: Ajax moet van de beurs af. Daarmee leg je alle schuld bij de bestuursraad. Ik denk dat je een bureau moet inschakelen die een duidelijke taak omschrijving vast legt en een ieder die dit niet accepteert/ niet wil ondertekenen mag wieberen Het idee dat je oud voetballers met Ajax DNA moet aanstellen fout is. Ze hebben intelligentie in hun voet, maar vaak niet in hun hoofd. Bovendien is de tijd van clubliefde al lang voorbij. Dat was iets van de vorige eeuw

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

