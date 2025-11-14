Genee probeert Van der Vaart te verleiden tot overstap naar Vandaag Inside

Rafael van der Vaart was donderdagavond te gast bij Vandaag Inside om zijn boek Alles op intuïtie te promoten. Wilfred Genee ziet de oud-voetballer graag vaker aanschuiven bij de talkshow en probeerde hem dan ook te verleiden tot een overstap.

Tijdens de uitzending komt ook de rol van Van der Vaart bij als analist bij de NOS ter sprake. Zo werd onder meer Pierre van Hooijdonk, die 'zeven agenda's' zou hebben, fel bekritiseerd. Wilfred Genee dropt vervolgens de vraag hoe de oud-voetballer aankijkt tegen een mogelijke overstap naar Vandaag Inside. "Kunnen we je ooit verleiden om deze kant op te komen of zeg je: nee, ik ben verklonken aan de NOS?”, trok de presentator de stoute schoenen aan.

Van der Vaart lijkt er niet al te onwelwillend tegenover se staan en reageerde niet gelijk met een 'nee' als antwoord. "Kijk, weet je, voor geld… iedereen is te koop", aldus de oud-voetballer, waarna tafelgenoot Johan Derksen er met een kwinkslag op reageerde. "Dat zouden wij nou nooit doen, voor geld weggaan."

Vervolgens vraagt Genee aan Van der Vaart of hij genoeg geld heeft verdiend om de rest van zijn leven niets meer te hoeven doen. Daarop gaf de voormalig Oranje-international eerlijk antwoord. "Nee, ik heb het wel goed gedaan, maar soms gaat er wel wat mis hier en daar", erkent hij. "Maar dat staat trouwens niet in het boek. Dat moet ik ook wel eerlijk zeggen. Ik vind het nooit netjes om te praten over wat mis ging in je verleden", besluit hij.

VIDEO - Is Rafael van der Vaart te verleiden tot een overstap naar Vandaag Inside?