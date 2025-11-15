De hoofdrolspelers van Vandaag Inside hebben genoten van het bezoek van Rafael van der Vaart. De oud-voetballer was donderdagavond te gast in de uitzending van de populaire SBS6-talkshow en maakte een goede beurt, zo stellen Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen vrijdagavond.

Van der Vaart maakte donderdagavond zijn opwachting bij Vandaag Inside, om daar onder meer te vertellen over Alles op Intuïtie, het boek over Van der Vaart. “Ik vind Rafael een ontzettend leuke jongen, maar dat heb ik altijd gevonden”, zegt Derksen, die wel een kritische kanttekening maakt: “Als het niet over een balletje gaat, ben ik inhoudelijk niet echt onder de indruk. Maar het is een ontzettend leuke jongen met een goed charisma.”

Van der Gijp was erg enthousiast over het optreden van de voormalig voetballer van Ajax. “Ik heb gister nog even gekeken naar zijn documentaire, over zijn vader en het woonwagenkamp. Maar het is wel een ontzettend aardige jongen. Dat is Wesley Sneijder ook: een hele gezellige en leuke gozer”, zegt Gijp.

Tina Nijkamp genoot van de uitzending waarin Van der Vaart te gast was: “Ik vond het echt een hele leuke uitzending. Hij is heel authentiek, hij schaamt zich nergens voor”, zegt de media-expert.

Vandaag Inside - René van der Gijp is te spreken over bezoek Rafael van der Vaart: ‘Superlieve jongen!'