Rafael van der Vaart heeft weer contact met zijn ex-vrouw Sylvie Meis, zo onthult de oud-voetballer donderdagavond bij de Vandaag Inside-rubriek In de Wandelgangen. Zijn huidige vriendin Estavana Polman speelt hierin een bepalende rol.

Van der Vaart schoof donderdag aan bij het SBS6-programma Vandaag Inside, waar hij plaatsnam aan tafel bij René van der Gijp, Johan Derksen en Wilfred Genee. De ex-voetballer vertelde daar onder meer over zijn onlangs uitgekomen boek Alles op Intuïtie.

Artikel gaat verder onder video

Na de uitzending worden tafelgasten nogmaals aan de tand gevoeld door Genee, in de rubriek In de Wandelgangen. Van der Vaart doet daarin een onthulling over Meis. “Ik heb een mooi huwelijk gehad, een geweldige relatie. Nu heb ik een geweldige relatie: iedereen is blij”, begint de oud-voetballer. “Estavana heeft ervoor gezorgd dat ik weer heel goed contact heb met Sylvie”, zegt Van der Vaart vervolgens.

Hij richt zich vervolgens tot Genee: “Heb je het tóch weer voor elkaar, dat ik iets aan jou vertel.” Van der Vaart is blij met de situatie tussen hem en Meis. De twee trouwden in 2005, maar gingen in 2013 weer uit elkaar. Samen kregen Van der Vaart en Meis een zoon: Damian van der Vaart. Het contact tussen de oud-voetballer en Meis is dus weer goed: “Daar ben ik heel trots op en Damian is dar erg blij mee”, aldus Van der Vaart.

VIDEO: Vandaag Inside - 'Estavana heeft ervoor gezorgd dat wij weer contact hebben, daar ben ik heel trots op'