Diep geraakte Van der Vaart barst in tranen uit tijdens eigen documentaire

Ajax heeft donderdag een documentaire gelanceerd over Rafael van der Vaart, genaamd Een Echte Ajacied | Rafael van der Vaart. In het slotstuk van de docu raakt de oud-voetballer van de Amsterdammers hevig geëmotioneerd door brieven van enkele belangrijke pionnen uit zijn carrière.

Van der Vaart was de afgelopen dagen niet alleen in het nieuws vanwege het over hem geschreven boek Alles op Intuïtie, maar ook wegens een door Ajax gemaakte documentaire. De clubkanalen van de Amsterdammers bezochten samen met Van der Vaart het woonwagenkamp waar hij werd geboren, het terrein van zijn oud-amateurclub De Kennemers, en spraken met zijn familie, vrienden en jeugdtrainers.

Onder meer Wesley Sneijder, John van ’t Schip, vader Ramon van der Vaart en zijn beste vriend Ben lieten hun licht schijnen over de succesvolle loopbaan van de voormalig Ajacied. De sprekers schreven Van der Vaart allemaal een brief, die de voetballer aan het einde van de documentaire voorlas. Tijdens dit moment was Van der Vaart zijn emoties niet de baas en barstte hij in tranen uit.

Met name na de brief van beste vriend Ben pinkte de oud-middenvelder een traantje weg. “Lieve Raf, onze vriendschap koste moeite. Bedankt voor deze mooie reis. Het allerbeste”, schreef Ben, waarna Van der Vaart in tranen uitbarstte: “Verdomme, kutzooi dit”, lacht de geëmotioneerde oud-prof.

Ook na de brief van vader Ramon hield Van der Vaart het niet droog: “Bedankt voor alle mooie momenten die jij ons hebt gegeven tijdens je fantastische carrière. Ik hoop dat jij hetzelfde mee mag maken als ik, maar dan met Damián”, schreef Ramon.