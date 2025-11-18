Johan Derksen ziet als de ‘absolute vedette’ van het Nederlands elftal, zo vertelt hij bij Vandaag Inside. De middenvelder was maandag goed voor een doelpunt en assist tegen Litouwen (4-0 zege). Derksen schaalt Reijnders zelfs hoger in dan .

“Ik vind Reijnders de absolute vedette van dit Nederlands elftal”, stelt Derksen dinsdagavond. “Ik keek er al van op dat hij totaal geen aanpassingsproblemen had bij Manchester City. Dat is het hoogste niveau in Engeland. Hij heeft eigenlijk alles wat Frenkie de Jong niet heeft.”

“Frenkie kan goed voetballen op het veilige middenveld, maar komt nooit verder”, vindt de analist. “Hij komt nooit in het strafschopgebied en scoort nooit. Reijnders heeft veel meer loopvermogen en is veel dynamischer. Hij komt er wel en hij scoort ook nog.”

René van der Gijp reageert

René van der Gijp stipt aan dat Reijnders en De Jong wel ‘twee heel verschillende spelers’ zijn. “Jawel, maar dan kies ik op basis van rendement toch voor hem”, antwoordt De Snor. Van der Gijp weidt daarna uit. “ Reijnders moet ook ruimte hebben om te lopen, het is een lopende speler.

“Toen Manchester City hem binnenhaalde, vond ik dat ze hem niet moeten vergelijken met De Bruyne, want dat is hij niet”, aldus de voormalig aanvaller. “Hij is iemand die er constant moet komen. Maar Frenkie de Jong is aanvoerder van Barcelona. En als Hansi Flick dat het een van de betere spelers is met wie hij heeft gewerkt, is dat een waanzinnige speler.”

Daarna krijgt Van der Gijp de vraag wat zijn ideale Oranje-middenveld is. “Gewoon Gravenberch, De Jong en Reijnders. Het beste wat je kunt overkomen, is dat je zoals Spanje in het verleden een middenveld hebt van drie spelers die bij dezelfde club (Barcelona, red.) spelen en elkaar van haver tot gort kennen. Maar dat heb je niet.”