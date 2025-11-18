Live voetbal

Derksen schaalt Reijnders hoger in dan De Jong: 'De absolute vedette van Oranje'

Johan Derksen
Foto: © Vandaag Inside
2 reacties
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
18 november 2025, 22:22

Johan Derksen ziet Tijjani Reijnders als de ‘absolute vedette’ van het Nederlands elftal, zo vertelt hij bij Vandaag Inside. De middenvelder was maandag goed voor een doelpunt en assist tegen Litouwen (4-0 zege). Derksen schaalt Reijnders zelfs hoger in dan Frenkie de Jong.

“Ik vind Reijnders de absolute vedette van dit Nederlands elftal”, stelt Derksen dinsdagavond. “Ik keek er al van op dat hij totaal geen aanpassingsproblemen had bij Manchester City. Dat is het hoogste niveau in Engeland. Hij heeft eigenlijk alles wat Frenkie de Jong niet heeft.”

Artikel gaat verder onder video

“Frenkie kan goed voetballen op het veilige middenveld, maar komt nooit verder”, vindt de analist. “Hij komt nooit in het strafschopgebied en scoort nooit. Reijnders heeft veel meer loopvermogen en is veel dynamischer. Hij komt er wel en hij scoort ook nog.”

René van der Gijp reageert

René van der Gijp stipt aan dat Reijnders en De Jong wel ‘twee heel verschillende spelers’ zijn. “Jawel, maar dan kies ik op basis van rendement toch voor hem”, antwoordt De Snor. Van der Gijp weidt daarna uit. “ Reijnders moet ook ruimte hebben om te lopen, het is een lopende speler.

“Toen Manchester City hem binnenhaalde, vond ik dat ze hem niet moeten vergelijken met De Bruyne, want dat is hij niet”, aldus de voormalig aanvaller. “Hij is iemand die er constant moet komen. Maar Frenkie de Jong is aanvoerder van Barcelona. En als Hansi Flick dat het een van de betere spelers is met wie hij heeft gewerkt, is dat een waanzinnige speler.”

Daarna krijgt Van der Gijp de vraag wat zijn ideale Oranje-middenveld is. “Gewoon Gravenberch, De Jong en Reijnders. Het beste wat je kunt overkomen, is dat je zoals Spanje in het verleden een middenveld hebt van drie spelers die bij dezelfde club (Barcelona, red.) spelen en elkaar van haver tot gort kennen. Maar dat heb je niet.”

Vind jij Tijjani Reijnders 'de absolute vedette' van Oranje?

Laden...
84 stemmen

➡️ Meer over Oranje

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Dit is wanneer de loting voor het WK 2026 plaatsvindt

Loting van WK 2026 op 5 december: Oranje in Pot 1

  • Gisteren, 23:25
  • Gisteren, 23:25
Johan Derksen

Discussie bij Vandaag Inside: welk cijfer verdient Ronald Koeman bij Oranje?

  • Gisteren, 22:35
  • Gisteren, 22:35
Jong Oranje-speler Wouter Goes

Wouter Goes slachtoffer van schandalige tackle van Muhammad Abu Rumi

  • Gisteren, 20:28
  • Gisteren, 20:28
0 2 reacties
Reageren
2 reacties
Docker
39 Reacties
2 Dagen lid
76 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ik denk zelf dat je na deze wedstrijd niet iemand een vedette kunt gaan noemen, puur omdat het een veel te makkelijk gewonnen wedstrijd was en de tegenstander hooguit matig. Een echte vedette staat op als je een zware tegenstander hebt zoals Spanje, Frankrijk of misschien Duitsland of zo. Een speler die in zo'n wedstrijd boven het maaiveld kan uitstijgen, dat heeft echte waarde. Niet dat ik Reijnders geen goede speler vind overigens.

21
276 Reacties
13 Dagen lid
477 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ik vind dit verrassend heldere teksten van Derksen, en ik ben het er volledig mee eens. Ik was in het begin ook niet echt onder de indruk van Reijnders, maar hij laat de laatste tijd zien dat hij wel iets extra’s brengt dynamiek, loopvermogen en rendement. Dat is precies wat Oranje miste. Laten we hopen dat er snel een echte tandem ontstaat met Reijnders en Valente op het middenveld. Dan heb je een duo dat nog jaren mee kan en het spel vooruit duwt. En over De Jong kunnen we inmiddels duidelijk zijn, hij is nu in zijn prime, maar vooral leuk tegen tegenstanders van het niveau Honolulu. Tegen serieuze ploegen blijft het allemaal te veilig en te weinig beslissend.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Docker
39 Reacties
2 Dagen lid
76 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ik denk zelf dat je na deze wedstrijd niet iemand een vedette kunt gaan noemen, puur omdat het een veel te makkelijk gewonnen wedstrijd was en de tegenstander hooguit matig. Een echte vedette staat op als je een zware tegenstander hebt zoals Spanje, Frankrijk of misschien Duitsland of zo. Een speler die in zo'n wedstrijd boven het maaiveld kan uitstijgen, dat heeft echte waarde. Niet dat ik Reijnders geen goede speler vind overigens.

21
276 Reacties
13 Dagen lid
477 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ik vind dit verrassend heldere teksten van Derksen, en ik ben het er volledig mee eens. Ik was in het begin ook niet echt onder de indruk van Reijnders, maar hij laat de laatste tijd zien dat hij wel iets extra’s brengt dynamiek, loopvermogen en rendement. Dat is precies wat Oranje miste. Laten we hopen dat er snel een echte tandem ontstaat met Reijnders en Valente op het middenveld. Dan heb je een duo dat nog jaren mee kan en het spel vooruit duwt. En over De Jong kunnen we inmiddels duidelijk zijn, hij is nu in zijn prime, maar vooral leuk tegen tegenstanders van het niveau Honolulu. Tegen serieuze ploegen blijft het allemaal te veilig en te weinig beslissend.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Tijjani Reijnders

Tijjani Reijnders
Manchester City
Team: Man City
Leeftijd: 27 jaar (29 jul. 1998)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Man City
10
1
2024/2025
Milan
37
10
2023/2024
Milan
36
3
2022/2023
AZ
34
3

Meer info

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel