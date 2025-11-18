Live voetbal

Süleyman Öztürk vreest: 'Koeman laat zich verleiden tot doodskus aan Kees Smit'

Ronald Koeman
18 november 2025, 19:37

Süleyman Öztürk vindt het niet verstandig dat Ronald Koeman ervoor koos om Kees Smit in één adem te noemen met Pedri. De columnist van Voetbal International denkt dat Smit op een kruispunt staat en dat de woorden van Koeman afleidend kunnen werken.

Op een persconferentie ging Koeman vorige week maandag in op de ontwikkeling van Smit, die afgelopen zomer Europees kampioen werd met Oranje Onder-19 en bij AZ inmiddels onbetwist basisspeler is. "Ik zal er niet te veel over zeggen, dan maak je misschien mensen in de war. Maar ik heb ooit Pedri meegemaakt, en ik zie dingen bij hem... Wat hij laat zien op jonge leeftijd is knap, dus hij is wel een van de spelers die op ons lijstje staat", zei de bondscoach.

Öztürk zag dat Smit er daarna vragen over kreeg. “Hij lachte de opmerkingen van bondscoach Ronald Koeman een beetje weg, maar uit zijn houding bleek dat die toch wel effect op hem hadden. En logisch ook”, schrijft de columnist. “Het zijn complimenten waar je als mens bijna niet tegen bestand bent. Toch schiet Kees Smit er weinig mee op dat elke interviewer begint over een van de beste middenvelders ter wereld. Het leidt hem alleen maar af van waar het in zijn geval om zou moeten gaan: nog beter worden.”

AZ-middenvelder Kees Smit
'Er zijn veel Kees Smitten'

Koeman had zijn woorden zorgvuldiger moeten kiezen, vindt Öztürk. “Er zijn veel Kees Smitten en maar heel weinig Pedri’s. Dat besef had Koeman moeten hebben voordat hij zich liet verleiden tot een doodskus.” Öztürk zou de rest van zijn column ‘moeiteloos’ kunnen vullen met namen van talenten die nooit aan de torenhoge verwachtingen hebben voldaan, voegt hij toe.

“Voetballers die op jonge leeftijd als een goddelijk geschenk op een voetstuk worden geplaatst, kunnen eigenlijk alleen nog maar falen. Omdat het zo moeilijk is om door die muur van adoratie heen te breken, de muur die je langzaam in slaap wiegt”, waarschuwt Öztürk, die Smit wel 'ongelooflijk goed' vindt. "Dat talent is een cadeau, een gave. Maar het is essentieel dat Smit voorgehouden krijgt dat hij het zelf moet uitpakken. En zelfs dan moet nog maar blijken waar hij uitkomt en hoe goed hij werkelijk is."

Had Ronald Koeman zich voorzichtiger moeten uitdrukken?

Voetbalfanaat
520 Reacties
1.089 Dagen lid
2.907 Likes
Voetbalfanaat
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wat een slap gezever van die Öztürk. Ik denk eerder dat het voor Kees Smit een groot compliment is dat Koeman hem (lichtelijk) vergelijkt met Pedri. Voor Kees Smit zal het veel belangrijker zijn dat hij door Koeman in de gaten wordt gehouden want op een WK te mogen spelen is toch een droom voor iedere speler. Mocht Smit in zijn ontwikkeling stagneren zal dat heus niet komen door de woorden van Koeman, het zal eerder een drive zijn om nog beter te gaan presteren.

Ronald Koeman

Ronald Koeman
