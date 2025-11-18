ziet uit naar het WK. Nu Oranje zeker is van een ticket, kan de voorbereiding op de eindronde echt beginnen. Op 5 december wordt duidelijk wie de tegenstanders worden in de groepsfase en Van Dijk heeft een duidelijke voorkeur.

“Ik heb er heel veel zin in”, vertelt de aanvoerder in gesprek met de NOS. “Ik hoop dat we veel Nederlandse fans naar Amerika kunnen krijgen. Het is iets moois om naartoe te werken. Ik heb er alle vertrouwen in. Op een eindtoernooi kan van alles gebeuren, hopelijk voor ons in positieve zin.”

Artikel gaat verder onder video

Van Dijk heeft een Surinaamse moeder en zou het leuk vinden om dat land te treffen op het WK. “Hopelijk kwalificeert Suriname zich ook. Samen in de poule, dat zou top zijn.” Suriname kan zich dinsdagnacht kwalificeren in de wedstrijd tegen Guatemala. “Ik weet nog niet of ik ga kijken. Het is wel laat!” De wedstrijd begint om 02.00 uur.

Oranje kwalificeerde zich maandag via een 4-0 zege op Litouwen. “Je hebt gedaan wat je moest doen. Richting het einde worden we wat slordig, maar een goede overwinning”, vat Van Dijk samen. “We hebben moeilijke fases gehad in de kwalificatiereeks. We hebben in maart en juni nog twee oefenwedstrijden om dat te verbeteren om klaar te zijn voor het WK.”

Kritiek op Oranje

Vlekkeloos was de kwalificatiereeks inderdaad niet. Zo wist Oranje tweemaal niet te winnen van Polen, terwijl de uitwedstrijd tegen Litouwen moeizaam met 2-3 werd gewonnen. Van Dijk heeft de kritiek meegekregen. “Dat hoort erbij. Het is iets wat bij het hedendaagse voetbal hoort. Je moet er gewoon mee dealen. Iedereen kan z’n mening hebben. Je kan het nooit winnen. Het is meer hoe je er zelf instaat. Je weet zelf wel als je iets beter kon doen, daar moet je mee aan de slag.”