Suriname kan zich in de nacht van dinsdag op woensdag kwalificeren voor het WK van 2026. Natio neemt het dan in het Estadio Manuel Felipe Carrera op tegen Guatemala. ESPN zendt het duel live uit, maar hoe laat en op welke zender?

Hoe laat begint Guatemala - Suriname?

Het afsluitende WK-kwalificatieduel van Suriname tegen Guatemala wordt in de nacht van dinsdag op woensdag om 2.00 uur afgewerkt.

Op welke zender wordt Guatemala - Suriname uitgezonden?

ESPN zendt Guatemala - Suriname live uit op het hoofdkanaal ESPN. De uitzending op de betaalzender begint om 1.55 uur. Tegelijkertijd probeert ook Curaçao kwalificatie af te dwingen voor het WK van volgend jaar in de Verenigde Staten, Mexico en Canada.

Wat zijn de scenario's voor Suriname?

Met nog één speelronde te gaan is Suriname samen met Panama koploper van groep A van de derde ronde van de CONCACAF-kwalificatie. De ploeg van bondscoach Stanley Menzo staat daardoor meerdere scenario's te wachten. Suriname is bij een overwinning zeker van WK-deelname, tenzij concurrent Panama tegen El Salvador wint én een doelsaldo-achterstand van drie doelpunten goedmaakt. Een gelijkspel is alleen afdoende als ook Panama gelijkspeelt.

Bij een nederlaag kan rechtstreekse kwalificatie ook nog steeds, maar dan moet Panama ook verliezen. Suriname in alle gevallen nog de intercontinentale play-offs als achterpoortje om het WK te bereiken. Daarin strijden zes landen om de twee laatste tickets voor het mondiale eindtoernooi. Congo, Bolivia en Nieuw-Caledonië zijn al verzekerd van een plekje, alleen de AFC (Aziatische voetbalbond) en de CONCAF (voetbalfederatie van Noord-Amerika, Centraal-Amerika en de Caraïben) vaardigen nog respectievelijk een en twee deelnemers af.