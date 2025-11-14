Suriname zet reuzenstap richting WK, Curaçao op poleposition na zevenklapper

Suriname heeft uitstekende zaken gedaan om zich voor het eerst in de geschiedenis te kwalificeren voor het WK. De ploeg van bondscoach Stanley Menzo won in Paramaribo met liefst 4-0 van El Salvador. Ook het Curaçao van bondscoach Dick Advocaat staat er goed voor. Het Caribische land maakte gehakt van Bermuda: 0-7. Door de misstap van Jamaica (1-1 tegen Trinidad en Tobago) nam Curaçao de koppositie over.

De eerste helft verliep nogal moeizaam Suriname, dat wel de bovenliggende partij was. El Salvador was niet mest de beste intenties afgereisd naar Paramaribo en begon van meet af aan met verdedigen, irriteren en tijdrekken. Vlak voor rust kwam de ploeg van Menzo toch op een 1-0 voorsprong. Tjaronn Chery werd in de zestien gehaakt door tegenstander Julio Sibrián, waarna de scheidsrechter floot een strafschop. Dit buitenkansje werd binnengeschoten door diezelfde Chery.

Artikel gaat verder onder video

Na rust werd El Salvador wat brutaler en kreeg het via onder meer Joshua Pérez een mogelijkheid op de gelijkmaker. Twintig minuten voor tijd verdubbelde Suriname de voorsprong. El Salvador-linksback Adán Climaco schoot de bal tegen Kenneth Paal aan, waarmee onbedoeld Richonell Margaret gelanceerd werd. De aanvaller van Go Ahead Eagles stond plots ook in oog net Mario González en liet de doelman kansloos: 2-0. Enkele minuten later maakte Margaret ook zijn tweede van de avond, waarna Moreo Klas in de 83ste minuut het slotakkoord verzorgde met de 4-0. Over vijf dagen kan Suriname zich verzekeren van het WK bij een overwinning op Guatemala.

Tjaronn Chery wins the penalty 💪



Tjaronn Chery converts the penalty ⚽



What a moment to get your first goal for your nation as Suriname take a step closer to qualifying for their first-ever World Cup 🇸🇷 pic.twitter.com/QhmfwSQFjF — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) November 13, 2025

Curaçao ging op bezoek bij Bermuda en kende in het National Stadium in Devonshire een uitstekende start. Al na drie minuten was het aanvoerder Lenadro Bacuna die mocht aanleggen vanaf elf meter na een handsbal van een verdediger van Bermuda. De voormalig FC Groningen-speler schoof de bal beheerst tegen de touwen: 1-0. Na een half uur spelen was het Leandro Bacuna's jongere broer Juninho die de 2-0 maakte. Na een weergaloze dribbel ramde hij de bal binnen.

Kort na rust maakte Jordi Pauliña vanaf de strafschopstip de derde treffer van Curaçao, waarmee het verzet van Bermuda definitief gebroken was. In het restant van de wedstrijd liep de ploeg van Advocaat via treffers van Sontje Hansen, opnieuw Pauliña Ar'Jhani Martha en Roshon van Eijma uit naar een monsterscore van 0-7. Daarmee profiteerde Curaçao optimaal van de misstap van Jamaica, dat met 1-1 gelijkspeelde tegen Trinidad en Tobago. In de nacht van dinsdag op woensdag spelen de mannen van Advocaat de uitwedstrijd tegen Jamaica, waar historische plaatsing voor het WK van volgend jaar op het spel staat.