Corendon verandert naam naar Corendick bij WK-kwalificatie Curaçao

Dick Advocaat als trainer
Foto: © Imago
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
13 november 2025, 06:25   Bijgewerkt: 12 november 2025, 19:37

Curaçao kan zich deze week voor het eerst in de geschiedenis kwalificeren voor het WK. Mocht de ploeg van Dick Advocaat daarin slagen, zal hoofdsponsor Corendon voor één dag ‘Corendick’ heten, zo laat de luchtvaartmaatschappij weten aan De Telegraaf.

Onder Advocaat maakt Curaçao kans zich voor het eerst ooit te plaatsen voor het WK. Om de 78-jarige bondscoach en diens assistent Cor Pot in het zonnetje te zetten, heeft Corendon aangekondigd de naam voor één dag te veranderen naar ‘Corendick’ als kwalificatie wordt afgedwongen. Corendon is sinds 2024 de hoofdsponsor van de voetbalbond van Curaçao.

“Het zou een ongekende stunt zijn als Dick en Cor dat voor elkaar weten te boksen”, zo laat Martin de Boer, commercieel directeur van de reisorganisatie, weten aan De Telegraaf. Dat men er bij Corendon alle vertrouwen in heeft dat Curaçao zich gaat plaatsen voor het toernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico, blijkt wel uit een volgende uitspraak van De Boer: “Aan het logo wordt druk gewerkt.”

Voorafgaand aan de interlandperiode stond Curaçao op de tweede plaats in groep B, een punt achter koploper Jamaica. In de nacht van donderdag op vrijdag (1.00 uur Nederlandse tijd) gaat de ploeg van Advocaat op bezoek bij Bermuda, dat tot dusver geen punt pakte. Tegelijkertijd gaat Jamaica op bezoek bij Trinidad & Tobago. In de nacht van dinsdag op woensdag (2.00 uur Nederlandse tijd) speelt Curaçao in Jamaica de allesbeslissende wedstrijd voor kwalificatie. Het land dat bovenaan in de poule eindigt, verzekert zich van deelname aan het WK. De nummer twee kan zich via een lange play-offronde nog plaatsen voor het toernooi.

