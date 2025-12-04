Dick Advocaat heeft René van der Gijp op de vingers getikt nadat laatstgenoemde een grap maakte over het vermogen van de bondscoach van Curaçao. De analist van Vandaag Inside insinueerde onlangs gekscherend dat Advocaat drie miljard op zijn bankrekening heeft staan.

Advocaat en Van der Gijp mogen elkaar heel erg, maar zijn twee compleet verschillende personen, zo vertelt de voormalig buitenspeler in de rubriek Blessuretijd van de podcast KieftJansenEgmondGijp. Recent zat Jort Kelder aan tafel bij Vandaag Inside, waar toen het begrotingstekort van drie miljard euro werd besproken.

Artikel gaat verder onder video

“Toen vroeg Jort aan mij: Wat moet je daarmee? Toen zei ik: Dick Advocaat bellen.” Die grap vond de bondscoach van Curaçao echter niet zo leuk. “Maar dan belt hij Casper (van Eijck, bondsdokter bij Curaçao, red.) op en zegt hij: Laat hem dat nou niet meer doen. Mensen denken straks echt dat ik drie miljard heb.”

Van der Gijp benadrukt dat de opmerking een grapje van hem was. “Maar Dick denkt dat de mensen thuis de grapjes niet begrijpen.” Wim Kieft besluit zijn tafelgenoot gerust te stellen: “Van jou begrijpen ze de grapjes wel hoor, René.” Van der Gijp: “Maar Dick denkt dus van niet.”