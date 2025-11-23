Dick Advocaat heeft te kennen gegeven dat hij misschien wat voorbarig was met zijn terugkeer naar Nederland. Dat onthult de 78-jarige bondscoach van Curaçao bij Goedemorgen Eredivisie, dat voor een keer was omgedoopt in Goedemorgen Curaçao. De bondscoach liet het beslissende WK-kwalificatieduel met Jamaica (0-0) schieten vanwege de gezondheid van zijn vrouw.

Curaçao plaatste zich in de nacht van dinsdag op woensdag voor het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada door met 0-0 gelijk te spelen tegen Jamaica. In aanloop naar het duel werd echter bekend dat The Blue Wave het moest stellen zonder bondscoach Dick Advocaat, die vanwege privéomstandigheden terugvloog naar Nederland.

Bij Goedemorgen Eredivisie legt Advocaat dat het om de gezondheid van zijn vrouw ging en dat het geen makkelijke beslissing was om naar huis te gaan. "Moeilijk", antwoordt de oefenmeester op de vraag van Milan van Dongen hoe het was om naar huis te gaan. "Het was een hele moeilijke beslissing. Alleen ik ben wel een persoon dat als ik iets in mijn hoofd heb, dan doe ik het. Ik had het in mijn hoofd en dan ga ik naar huis toe. Alles is goed weer."

Het ging om de vrouw van Advocaat, zo bevestigt hij nadat Hans Kraay junior hem ernaar vraagt. "Alles is prima", benadrukt de trainer. "Ik was misschien een beetje voorbarig om terug te gaan. Het was allemaal niet zo erg. Het is nogal wat als je dat doet. Maar wat ik zei: als ik vind dat ik dat moet doen, dan doe ik dat. Dan interesseren mij de consequenties niet. Het gaat prima met mijn vrouw", besluit Advocaat, die garandeert dat het geen invloed zal hebben op het WK.