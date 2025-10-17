Peter Bosz stond gedurende zijn trainersloopbaan nog nooit aan het roer van een nationale ploeg. De oefenmeester van PSV blijft voor één ander land dan Nederland een soft spot te hebben: Curaçao.

Bosz wordt vrijdag op een persconferentie gevraagd naar de twee wedstrijden die verdediger Armando Obispo tijdens de interlandonderbreking speelde namens Curaçao, in het kader van de WK-kwalificatiecampagne, tegen Jamaica (2-0 zege) en Trinidad en Tobago (1-1). De desbetreffende journalist vraagt Bosz ‘hoe Obispo het intensieve traject met het reizen heeft ervaren’ en ‘hoe hij dat heeft gevolgd’.

Bosz grijpt de vraag aan om zijn liefde voor Curaçao uit te spreken. “Het is mijn favoriete land: Curaçao. Dus daar kijk ik met nog meer belangstelling naar dan alle andere internationals die weg zijn gegaan. Het is jammer dat ze die laatste wedstrijd nog gelijkspeelden. Maar ze doen het natuurlijk geweldig. Ze staan op de drempel van iets heel bijzonders.”

“Ze moeten het ook wel nu doen, omdat het WK door Amerika, Mexico en Canada georganiseerd wordt, waardoor die landen niet hoeven deel te nemen aan de kwalificatie. De kans is dus iets groter dat ze het halen”, vervolgt Bosz. “Ik ben blij voor Armando dat hij twee keer negentig minuten heeft kunnen spelen. Dat is voor hem ook fijn: dat ritme. Dat heeft hij goed doorstaan. Ze moeten het alleen nog wel gaan afmaken tegen Jamaica.”

“Is dat ooit een droombaan voor je?”, luidt de vervolgvraag van de journalist. Bosz reageert: “Dat is altijd zo geweest. Absoluut. Maar dan moeten ze wel een keer komen. Dat is nog nooit gebeurd. Ik ga er met mijn vrouw al zolang met zóveel plezier naar toe. Daarom zeg ik: dat is ons land.”

De PSV-trainer voegt daar gauw aan toe: “Maar is het niet netjes dat ik nu praat over de baan die Dick Advocaat heeft. Ik hoop voor Dick dat hij daar zo lang mogelijk kan werken. Hij doet het daar toch geweldig? Mooi.” Advocaat is sinds januari 2024 de bondscoach van Curaçao.