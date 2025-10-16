Terugblik op interlands tegen Malta en Finland, belangrijke thuisduels voor Ajax en PSV

In een nieuwe aflevering van de podcast FCUpdate Extra Tijd gaan presentator Sander Kamphof en journalist van MeeMetOranje Tim van Sintfiet in op de afgelopen interlandperiode, het terugkerende competitievoetbal met een hele belangrijke week voor Ajax en PSV in het verschiet en tenslotte de Europese week die voor de Nederlandse clubs voor de deur staat.

Het Nederlands elftal speelde twee prima wedstrijden tegen Malta en Finland. Plaatsing voor het WK is bijna een feit en er wordt vooruitgeblikt op de wedstrijden die eraan zitten te komen voor Koeman. De bondscoach wil graag oefenen tegen grote tegenstanders, Virgil van Dijk is deze interlandbreak minder zeker dan andere interlandperiodes en Kluivert wordt gezien als een toevoeging in de breedte voor Koeman. Ook wordt er ingegaan op de situatie van Kluivert bij Bournemouth: hij is gewisseld van zaakwaarnemer, iets wat vaak wijst op een transfer.

De Eredivisie gaat dit weekend weer van start met voor Ajax en PSV respectievelijk een thuiswedstrijd tegen AZ en Go Ahead Eagles en voor Feyenoord een uitwedstrijd bij hekkensluiter Heracles Almelo. Wat kan een haperend Ajax tegen AZ dat met blessures voorin het elftal kampt? Bij PSV zijn drie punten ook van ongekende waarde want Feyenoord lijkt tot nu het meest betrouwbaar en zeker spelen.

Ten slotte wordt er ingegaan op de Europese campagne die voor de Nederlandse clubs weer verdergaat. Kunnen er punten gesprokkeld worden in Europa met voor Ajax en PSV moeilijke wedstrijden tegen Chelsea en Napoli? Wat kunnen Feyenoord, FC Utrecht en Go Ahead Eagles in de Europa League? Ten slotte speelt AZ donderdag in de Conference League tegen Slovan Bratislava. Op deze wedstrijden wordt uitgebreid vooruitgeblikt in deze nieuwe aflevering van de podcast van FCUpdate.

Bekijk en beluister de volledige podcast hieronder:

