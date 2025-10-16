Live voetbal

PSV afgelopen zomer dicht bij komst Jorgensen van Chelsea

PSV afgelopen zomer dicht bij komst Jorgensen van Chelsea
Foto: © Imago/realtimes
Mingus Niesten
16 oktober 2025, 09:10

PSV was afgelopen zomer dicht bij de komst van Filip Jorgensen van Chelsea. De doelman was en is tweede keus bij de Londense club, maar Chelsea liet hem niet gaan.

Na het transfervrije vertrek van Walter Benitez en de verhuur van Joël Drommel ging PSV op zoek naar vervangers onder de lat. Nick Olij werd eerst aangetrokken, maar de Eindhovenaren wilden nog een doelman van niveau. Daarbij viel het oog op Filip Jorgensen van Chelsea, zo blijkt uit de documentaire Ever Change A Winning Team.

Jorgensen kwam in 2024 voor een kleine 25 miljoen euro over van Villarreal en kwam uiteindelijk tot 25 optredens voor zijn nieuwe club Chelsea tijdens het seizoen 2024/25. Veel wedstrijden daarvan werkte Jorgensen af in de Conference League, waar hij eerste keeper was. Dat toernooi werd uiteindelijk ook gewonnen door Chelsea. Over het algemeen en voornamelijk in de Premier League kreeg Robert Sánchez echter de voorkeur van trainer Enzo Maresca.

De Deense doelman hoopte echter op meer speeltijd en dacht die bij PSV te kunnen krijgen. Jorgensen zelf stond dan ook meer dan open voor een (tijdelijke) transfer. Chelsea stak daar echter een stokje voor, waarna PSV elders moest kijken. Uiteindelijk werd Matej Kovar van Bayer Leverkusen gehaald, die nu ook eerste doelman is boven Olij.

Mooi om te lezen dat de top2 echte ambitie toont. Geen gratis grabbelbox, maar top spelers die net buiten de boot vallen bij de absolute wereldtop. Ajax en PSV hebben het goed op de rit.

@descheids tjee begrijp je echt niet dat weer domme opmerking maakt

ZZzzzzzz

@hops, leer eerst eens volwaardige NL zinnen te schrijven.

@descheids voor jou niet jankerd

